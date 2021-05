“¡Ya estuvo!”: Atala Sarmiento denunció agresiones por parte de médicos

Foto: Instagram / @atasarmiento

La ex conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, difundió una carta donde explicó que ha sido acosada por medio de las redes sociales, señaló que ha recibido comentarios violentos y diversas amenazas hacia su persona provenientes de algunos integrantes del sector médico.

Por medio de su cuenta de Twitter, Sarmiento condenó las descalificaciones y el hostigamiento que ha recibido de la audiencia: “llevan una semana burlándose de mí, agrediéndome, amenazándome, hostigándome y poniendo en duda mi palabra, agremiados como si de grilla politiquera se tratase”.

Todo se desencadenó después de que compartió en su columna periodística en El Heraldo que fue víctima de negligencia por parte de un traumatólogo en la Ciudad de México. En dicha publicación, la conductora explicó que fue atendida con prepotencia y que el médico no le ayudó a sanar la lesión que contrajo en su pie, problema que no ha hecho más que empeorar.

"¡Ya estuvo!", escribió la conductora (Foto: captura de pantalla de Twitter @AtaSarmi).

En el escrito que difundió en Twitter, detalló que estudiantes de medicina, médicos residentes, médicos especializados, anestesiólogos, traumatólogos, médicos cirujanos, enfermeras y hasta psiquiatras la han atacado, poniendo en entredicho su experiencia como paciente.

“Se esponjaron porque retomé el, para ellos, ‘obsoleto’ Juramento Hipocrático y señalé con nombre y apellido al médico en cuestión. No conciben que haya cuestionado el proceder del médico y, en cualquier caso, me culpan a mí de algo sobre lo que no tienen ni idea y tienen el atrevimiento de hablar de una consulta en la que no estuvieron presentes, como si la hubieran visto con sus ojos y desde ahí reaccionan con toda esa violencia”, escribió.

También explicó que la han señalado como “ignorante, prepotente, soberbia, inmam*ble, engreída”, inclusive dijo que le han negado la forma de defenderse porque no importa qué sea lo que diga, aún así será criticada.

Atala Sarmiento siguió debatiendo con médicos en twitter después de hacer público el caso de acoso (Foto: Instagram / @atasarmiento).

Ante el tuit que publicó, volvió a recibir comentarios agresivos por parte de diversos usuarios en Twitter. Mostró su molesta después de que la llamaron “trans venida a menos”, debido a que es un término de la comunidad LGBTIQ, es usado como insulto y no se debería de permitir.

No obstante, algunos otros la señalaron como “intolerante” a ella por bloquear a quien le ha respondido con argumentos contrarios: “Nadie leerá tus justificaciones, querida, estás bloqueando al personal de salud, médicos especialista que ejercen su derecho a opinar distinto. ¡Ya estuvo! Úsalo (el cerebro). Se llaman perspectivas. Creo que tú lo entenderías como derecho de réplica, sí, de todo el personal”, escribió una usuaria.

A lo que Atala contestó: “¡Wow! ‘Mental health matters’...’Úsalo’ Me dice una ‘profesional’ de la psicología. El derecho de réplica que lo ejerza el particular afectado, no un gremio con violencia, amenazas, burlas y ofensas. Y, como psicóloga, bien deberías saber que NADIE tiene por qué aguantar eso”.

Después de 3 días de discusiones, la conductora dijo que ya no abordará el tema y deseó buen fin de semana (Foto: Instagram / @atasarmiento

Después de dos días de darle retuit a más ofensas y señalamientos que ha recibido, la conductora escribió “leo los tuits y solo encuentro resentimiento, frustración, enojo. En fin...por aquí (en España) un solazo divino, paz, felicidad...sigan haciendo corajes”.

Antes de concluir, le aclaró a otro médico que ella seguirá utilizando los espacios con los que cuenta para difundir sus vivencias y denunciar lo que le moleste. Expresó que espera que su testimonio sea un altavoz para aquellos que no tienen un lugar público donde señalar los malos tratos médicos.

“¡Y ya! No diré ni una palabra más al respecto. ¡A nadie! Disfruten su fin de semana igual que yo”, concluyó y compartió un video de un paisaje español.

