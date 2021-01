“Se expresaron muy feo de mí”: Atala Sarmiento ya perdonó a Daniel Bisogno tras su turbulenta salida de Ventaneando

Atala Sarmiento y Daniel Bisogno no se han vuelto a ver en persona desde que ella salió del programa, en marzo de 2018 (Foto: Instagram @bisognodaniel @atasarmiento)

Ventaneando cumplió 25 años el pasado 22 de enero, día en que Pati Chapoy celebró por todo lo alto rodeada de todos los conductores que han pasado por la sala más famosa de los espectáculos en TV Azteca. Hazaña que no pocos creían imposible, sobre todo por el hecho de que algunos de los ex integrantes de la emisión no salieron de ahí en los mejores términos.

Tal es el caso de Atala Sarmiento, quien dejó el emblemático programa en marzo de 2018 tras presuntamente haber sido vista en las instalaciones de la televisora rival: Televisa. Aunque ahora la conductora reside en España y se dedica al diseño de interiores, recuerda con mucho cariño su paso por el programa y así lo dejó ver en su participación vía videollamada en el programa especial, donde con su aparición sorprendió a sus ex compañeros y al público.

“Fue una sorpresa en realidad, hasta para nosotros mismos en el foro porque a nadie se nos dijo quién iba a estar, esa es la realidad, hasta que vimos llegando a todos, a Boris, a Pepillo, a todos, y cuando yo vi a Atala vía Zoom sí me dio mucho gusto, la verdad”, dijo Daniel Bisgno en el programa de radio La tetera, que también presentó declaraciones de Atala al respecto. Así lo dijo la presentadora que estuvo 14 años al aire junto a Pedro Sola, Jimena Pérez y otros más:

En su participación, Atala contó cómo entró al programa gracias a Guillermo Wilkins (Captura: Twitter @VentaneandoUno)

“Estoy muy satisfecha de haber participado en el programa de aniversario 25 de Ventaneando, para mí fue un honor recibir la invitación de Pati, cuando me llamó y me dijo que si me animaba a unirme, inmediatamente le dije que sí y lo hice muy contenta. Siento que es algo que nos debíamos y que por fin ya sucedió y me quedo muy tranquila de que nos hayamos reencontrado y que todo haya estado bien.

Al final del día eso es lo que más importa, que nos queden las cosas bonitas porque compartimos muchos años de muchas historias, y aunque también hubo momentos difíciles, creo que lo que debe permanecer en nuestros corazones son siempre las experiencias que construyen y las anécdotas que nos dejan bonitos recuerdos

La hermana del también comunicador Rafael Sarmiento, admitió que llegó a sentirse afligida por ciertos comentarios que sus amigos y ex compañeros dirigieron en su contra cuando dio por terminada su participación en Ventaneando para reaparecer meses después en el programa Intrusos, de Televisa.

Chapoy fue quien contactó a Atala vía telefónica para invitarla a participar en el aniversario del show (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

“ En el proceso de mi salida sí hubo cosas que me dolieron mucho, yo sé que algunos de mis ex compañeros, incluido mi cariño (Daniel Bisogno), se expresaron muy feo de mí, me pusieron calificativos que no me representan, hubo cosas que me dolieron, que me pusieron muy triste, pero al final todo eso ya pasó, yo quiero pensar que en su momento lo que dijeron es porque me quieren mucho y yo a ellos también. Siempre habrá entre nosotros un respeto y una admiración y un cariño porque compartimos mucho tiempo, muchas historias y para mí eso es lo que más importa”, señaló en una entrevista telefónica.

Y es que en su momento se dijo que Chapoy y su equipo le estaban haciendo “la ley del hielo” a Atala, e incluso en el último programa en que apareció es bastante notable que los demás presentadores ni siquiera la voltearon a ver.

“No sirve de nada estancarse en momentos dolorosos, ni en rencores, ni en cosas que no te aportan nada positivo ni te ayudan a construir, yo tomé la decisión de seguir adelante con mi vida y sentía que me hacía falta darle un cierre justo a esta historia, desafortunadamente después de mi salida de Ventaneando yo ya no tuve la oportunidad de volverlos a ver, a ninguno de mis ex compañeros, y la verdad es que sí tenía el gusanito de que nuestra historia no merecía un final triste ni en el que nos quedáramos con pendientes o lastimados, dolidos, enojados.”, agregó con tono conmovido.

Tras su salida del programa de Chapoy, Atala fue parte del programa Intrusos, al lado de otros ex Ventaneando: Aurora Valle, Martha Figueroa y Juan José Origel (Instagram: ingridcoronado)

Así que el haber estado allí y superar todo para mí fue como por fin poder darle el cierre que merecía, un cierre un poquito más justo a una historia de tantísimos años, de tantas aventuras y tanto cariño. Me hubiera gustado cerrarla con un abrazo, pero por el momento no es posible por las distancias por la pandemia y tal, pero estoy segura de que la vida en algún momento nos dará esa oportunidad y lo haré con muchísimo gusto

Al respecto, Daniel Bisogno aplaudió las palabras de la hoy decoradora de interiores y aseguró que siempre la va a querer mucho, como “la familia que son”.

“Me parecen muy maduras las declaraciones de Atala, muy certeras y efectivamente la queremos mucho, yo la quiero muchísimo, de repente sí pasan cosillas y todo, pero a fin de cuentas creo que Pati Chapoy siempre tuvo y ha tenido en su equipo gente talentosa, valiosa e inteligente y ésta es la prueba fehaciente de ello.

Yo con Atala en su momento tuve una complicidad muy especial, nos llevábamos muy bien, igual nos dimos nuestros agarrones por lo mismo, porque entre familia llegas a discutir y a pelear, pero al final el cariño siempre está ahí”, finalizó el polémico conductor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Siempre han estado en mi corazón”: Pati Chapoy reveló cómo pudo reunir a todos los ex Ventaneando

Atala Sarmiento defendió su regreso a “Ventaneando”: “Se llama saber perdonar”

Pati Chapoy confirmó que habrá serie de “Ventaneando”