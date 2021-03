Qué trajo a Atala Sarmiento de regreso a México y con quién se reencontró

Atala Sarmiento hizo una visita sorpresa a México (IG: atasarmiento)

Por mucho tiempo Atala Sarmiento ocupó un lugar importante en la televisión mexicana, más específicamente en Tv Azteca. Luego de su paso en la conducción del programa de espectáculos Ventaneando, Atala no sólo salió abruptamente de la televisora del Ajusco, sino que tampoco pasaría mucho tiempo antes de que dijera adiós a México.

Así, desde 2019 se fue al otro lado del charco para comenzar una nueva vida en Barcelona, España al lado de su esposo David Rodenas. Es en este país que se ha dedicado, entre otras cosas, a ser una colaboradora de un periódico de la capital. No obstante, en los últimos días sorprendió a sus seguidores por una repentina visita que hizo a su país.

Y es que es posible sentir el júbilo de la periodista de espectáculos a través de sus postales publicadas en su cuenta de Instagram. En una de las primeras fotos fue posible verla sonreír en las calles de la Ciudad de México; en la descripción de la imagen escribió: “¡Sí! Aquí sigue siendo casa!”.

Atala Sarmiento en su saludó a la CDMX:" ¡Sí! Aquí sigue siendo casa", escribio (Foto: Instagram @atasarmiento)

El post, que para este momento ya suma casi 10 mil reacciones, llamó la atención no sólo de sus seguidores, sino también de algunos viejos amigos suyos del medio del espectáculo. Es difícil ignorar la impresión de Pedro Sola en la publicación, puesto que no perdió la oportunidad de comentarle a su ex-compañera de conducción: “Amiga, ¿viniste a México? Qué rico”. A lo que Atala se limitó a responder: “¡Sí, mi Peter! Muy feliz de estar por aquí”.

Atala también hizo una visita sorpresa a unos cuantos famosos más con los que se lleva bien; uno de ellos (y que también quedó inmortalizado en su cuenta de Instagram) fue el actor Sergio Basáñez. En esta ocasión añadió: “Él es el más guapo y es mío de mi corazón. ¡Te amo, @sergiobasanez_oficial! ¡Y me encantó pasar la tarde contigo!”. La reacción del histrión de Tv Azteca fue breve, aunque muy cariñosa: “Atala de mi corazón, un gusto de verdad el verte. Te amo”.

Si bien Sarmiento no ha aclarado los motivos por los cuales visitó México, queda claro que no perdió el tiempo. Así como aprovechó la oportunidad para ir al estilista, ver a sus amigos y capturar una que otra postal en la capital, también visitó a su madre, la señora Nuria Soler. Aunque esta ha podido visitar a su hija hasta España, Atala quiso pasar tiempo de calidad con ella y recordar el momento con una adorable imagen donde madre e hija posan con sonrisas alegres.

Atala Sarmiento y su amigo, el actor Sergio Basáñez, a quien visitó durante su estadía en la capital mexicana (Foto: Instagram @atasarmiento)

Desafortunadamente Atala ya está diciendo adiós a la ciudad y a su país, puesto que debe volver a España. Con una última fotografía tomada donde porta un outfit completamente negro con algunos detalles brillantes, Sarmiento sonríe a la cámara. “Salir poco porque hay mala calidad del aire, pero de buenas. ¡Eso sí!”, escribió en la publicación de Instagram. En las próximas horas estará tomando los vuelos necesarios para volver a Barcelona.

Atala no ha dicho nada sobre su regreso a la televisión mexicana a pesar de que fue algo que sus seguidores le pidieron en todas las fotos que tomó en la CDMX. Si bien anteriormente dijo que no volvería a Ventaneando luego de que se fuera entre controversias y peleas, habría que destacar que estuvo presente durante el programa especial que hicieron Pati Chapoy y compañía por los 25 años del programa de espectáculos. Eso sí, en esa ocasión no estuvo en el set de televisión, sino a través de videollamada.

De cualquier modo, a pesar de este breve regreso tanto al programa que dilapidó su carrera, como a las televisiones mexicanas, Atala no ha dicho nada sobre algún proyecto televisivo donde vaya a colaborar. Por ahora, la conductora parece dedicada a su rutina de columnista junto con algunos proyectos relacionados con decoración de interiores.

Atala Sarmiento es muy apegada a su madre, Nuria Soler, y nunca desaprovecha la oportunidad de pasar tiempo de calidad con ella (Foto: Instagram @atasarmiento)

SEGUIR LEYENDO: