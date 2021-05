“Parezco acordeón”: Lucero se sinceró sobre sus arrugas y el rechazo al botox

La cantante mexicana Lucero se sinceró sobre si ha considerado someterse a un procedimiento de belleza para revertir algunas arrugas y marcas en el rostro derivadas de la edad. Sin embargo, la actriz de 51 años aseguró que su hija ha jugado un papel muy importante para disuadirla de inyectarse Botox.

Durante una charla con Angélica María y Angélica Vale que compartieron a través de su canal de YouTube, la protagonista de múltiples telenovelas confesó que tiene algunas marcas en el rostro que le gustaría desaparecer y que ha pensado seriamente en someterse a un tratamiento estético.

“Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca ‘injóvenes’”, expresó Lucero. “Yo ya estoy pensando, me preguntan mucho que si me pondría Botox y no se qué, ya que mis arrugas están tremendas, estoy pensando en sí ponerme. Hijo, es que ya tengo miedo, parezco acordeón de aquí (la frente)”.

No obstante, su hija, Lucerito Mijares, quien también estuvo presente en la charla, se ha encargado de disuadir a su madre de inyectarse la sustancia comúnmente utilizada para el rejuvenecimiento facial, pues la joven cantante está siempre pendiente de que Lucero luzca “natural” : “Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá”.

Video: YouTube Angelica Vale

“Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo”, confesó Lucero sobre la hija que tuvo con el cantante Manuel Mijares y que recientemente ha despegado como una promesa en el medio del espectáculo. Ante la posibilidad de someterse a un tratamiento estético para tratar las arrugas, la cantante recibió toda clase de halagos de las Angélicas, quienes aseguraron que “no le hace falta nada”.

“No vayas a empezar como todas estas amigas que ya después ni se parecen, ¿eh?, no”, advirtió Angélica María en referencia a las celebridades que no obtienen buenos resultados después de inyectarse la sustancia y quien también confesó que tuvo una mala experiencia con el Botox.

“Mira, yo la verdad, me di una arregladita una vez, pero luego ya no porque quedé ‘así' (con la cara estirada), ya tenía como por ‘acá'. Entonces, de veras, yo voy a cumplir 77 años , casi 80, entonces ¿pa’ qué me jalo ya más?, ¿pa’ qué?”, compartió la también apodada “La novia de México”.

Durante toda su carrera, Lucero ha sido una de las mujeres más guapas de la industria del entretenimiento. Y, en distintas ocasiones, ha hablado sobre cómo cuida su alimentación para mantenerse sana. Ejemplo de esto es una sección en su canal de YouTube con curiosidades sobre su vida, en la cual dio un acercamiento sobre cuáles son los platillos que disfruta comer y cómo balancea su dieta.

(Foto: YouTube / Lucero)

“Creo que son temas delicados de hablar y les voy a decir por qué: no todos somos iguales, todas las personas somos diferentes (...) la belleza es subjetiva (...) Siempre he pensado que no es válido medir a las personas, ponerles un número, ‘¿cuánto pesas?’, ‘¿cuánto mides?’. Yo creo que es algo muy extraño”, aseguró en el video de finales de abril.

Entonces, la actriz confesó que en realidad no mantiene ninguna dieta especial, sino que siempre se caracterizó por ser delgada. Y, aunque anteriormente comía poco, ahora no se limita cuando se trata de comida y disfruta mucho de los platillos típicos mexicanos. Especialmente de los chilaquiles verdes, su platillo favorito.

Finalmente, Lucero aconsejó a sus seguidores tener una buena relación con la comida, pues esa es la única forma en que verdaderamente podrán comenzar a cuidar lo que comen.

