Michelle Renaud ventiló maltrato al interior de las grabaciones de “Rebelde”

La actriz Michelle Renaud se sinceró sobre un momento decisivo en su carrera y aseguró que estuvo a punto de abandonar su sueño de convertirse en actriz cuando apenas comenzaba en la industria. Ello cuando se incorporó como “extra” en la telenovela juvenil Rebelde, antes de que debutara oficialmente como parte de la producción de Televisa.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Pinky Promise, la exprotagonista de Quererlo todo recordó que cuando trabajaba como “extra” en la producción de Pedro Damián, recibió algunos malos tratos que la hicieron querer renunciar a su sueño de convertirse en actriz.

“Entré de extra en Rebelde y dije: ‘¿Qué es esto? No quiero’. Es la cosa más horrible ahí, la verdad, siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, recordó Michelle, quien también rememoró un episodio en el cual estuvieron implicados los protagonistas de la telenovela.

“No es que nos trataran mal, es que estas todas las horas y si de pronto Anahí y Poncho están platicando mucho, les da miedo decir ‘Anahí, Poncho, cállense’, entonces era ‘pinches extras, cállense’. Y nosotros éramos de ‘no estamos hablando’”.

Infobae

“Entonces yo decía ‘no me gusta, estoy todo el día, nada más paso por detrás’. De ahí yo dije ‘bye, ya, esto de la actuada’”, expresó Michelle. Sin embargo, según relató la actriz, esta situación no se prolongaría demasiado, pues pronto recibió una invitación por parte del productor para integrarse al elenco con un personaje que llevó el mismo nombre que ella.

“A mi me tocaban extras muy padres, pero también yo quería llamar la atención, les decía que hiciéramos como que nos estábamos peleando para que nos viéramos. Yo dije ‘ya estoy aquí, hay que pelearnos’, pero me decían ‘no, Michelle, no nos dejaron hacer eso’, y yo ‘ush’. No me podía pelear yo sola, total que dije ‘¿saben qué? Ya, esto no es lo mío, no quiero”, recordó Renaud en el espacio de la cantante Karla Díaz.

“Y un día me hablan los de los extras: ' Tienes que venir mañana a llamado’. Y yo: ‘No quiero’. ‘Pásanos a tu papá'. Entonces hablan con mi papá y mi papá me dice: Vas a ir nada más para quedar bien, por favor”. Pero, para su sorpresa, la actriz no tuvo que despedirse de la producción juvenil, sino que comenzó a hacer lo que le gusta: actuar.

“Y cuando llego está Pedro Damián y me dijo: ‘Oye cómo vas en la escuela’, y yo ‘pues ahí voy’, ‘pues a partir de mañana entras al Elite Way School, vas a ir en el salón con todos (...) Entonces el lunes siguiente ya tenía camerino y era camerino con todas, con Dulce, con Maite y todas”, narró la actriz.

No obstante, la actriz recordó que se sentía sumamente nerviosa durante sus primeras actuaciones en pantalla y, según aseguró, estos momentos de incomodidad son perceptibles para los televidentes.

“(Estaba nerviosísima), se ve en la tele. O sea, estoy toda jorobada, saco la panza y miro a todas partes, como que no sé qué hacer. Pues me veo confundida. Todo era tan natural, tan improvisado, que era como ‘¿diré algo ahorita?, ay no’. Qué vergüenza, tenía 15 años, pero sí que oso”, concluyó la actriz que actualmente tiene 17 años de trayectoria artística.

