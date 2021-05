“El nuevo Chayanne”: usuarios de redes sociales señalaron a Carlos Rivera como ícono millennial

(Foto: IG @Chayanne/@_CarlosRivera)

Chayanne ha sido durante toda su carrera un símbolo para todas sus fanáticas, ya fuese por su manera de bailar o la letra de sus melodías, siempre ha dado de que hablar. No obstante, para las nuevas generaciones, entre ellas los millennials, Carlos Rivera podría quitarle el lugar al cantante de “Torero”.

El debate surgió tras un tuit en el que una usuaria cuestionó quién era el nuevo Chayanne y, para sorpresa de muchos, el originario de Tlaxcala fue uno de los más mencionados.

Desde: “Carlos Rivera, está en la constitución”, hasta: “Chayanne es como un sex-symbol intergeneracional”, los diversos cibernautas no dejaron de mostrar su admiración por ambos intérpretes.

No obstante, algunos no se mostraron de acuerdo con esta decisión y debatieron que el también cantante de teatro musical no tenía la misma presencia escénica que el puertorriqueño de 52 años.

internautas postularon a artistas como a Bad Bunny, Henry Canvill o Harry Styles, (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

“No veo a Carlos Rivera bailando durante dos horas de concierto sin jadear ni una sola vez, no aplica. Chayanne es mi papá y lo voy a defender hasta el fin. Además ¿Carlos Rivera es torero? No lo creo, ya que hay que poner el alma en el ruedo”, escribió @champaagnedust.

Otros internautas postularon a artistas como a Bad Bunny, Henry Canvill o Harry Styles, pero ninguno de estos tuvo tanto apoyo como Rivera.

Cabe recordar que el viernes pasado, finalmente Carlos Rivera dio a conocer su nuevo sencillo titulado “Un Velero llamado Libertad”, el cual grabó en colaboración con José Luis Perales, intérprete original del conocido éxito de los años setenta. Este es el primer tributo que conforma “Leyendas”, su más reciente álbum.

A unas horas de su estreno oficial, el colorido video del cantante mexicano ya contaba con casi medio millón de visitas y múltiples comentarios por parte de los fanáticos donde mencionan entusiasmados el gran dueto que conforman los artistas.

“Pocos intérpretes como Carlos Rivera, que imprime su estilo personal tan cálido a canciones tan bellas como ésta, y que decir del Sr. Perales sus letras maravillosas y esa sencillez que lo caracteriza. Complacida y agradecida con esta versión”, escribió una internauta.

Internautas recordaron los bailes de Chayanne (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Asimismo, Rivera compartió un mensaje a través de sus redes sociales y platicó un poco sobre su nueva producción musical.

“Este es el primer adelanto de un proyecto que llevamos preparado mucho tiempo, pero que hicimos con todo el corazón a todos ustedes, para recordar, para volver a sentir, para viajar en el tiempo. Pero sobre todo para conectar con nuestras emociones y con las personas que más amamos”, dijo Carlos Rivera desde su Instagram.

Además, destacó que con Un Velero llamado libertad buscaba dar un homenaje a la amplia trayectoria de José Luis Perales y recordó que su nuevo disco estará a la venta a finales de mayo.

“Es mi primer disco de duetos, pero son con las grandes leyendas de la música latina. Poco a poco les iré diciendo quienes son, por ahora, están a punto de conocer el video y esta nueva versión que hemos hecho”, expresó Carlos, previo al estreno.

Apenas a mediados de abril, el destacado intérprete arrasó durante la sexta edición de los premios Latin American Music Awards, transmitidos por Telemundo al presentarse con La Banda MS.

Con el éxito “No me pidas perdón” en versión acústica, los intérpretes de la banda sinaloense llegaron a los corazones de los presentes y cantaron con el famoso Rivera.

