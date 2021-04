“Le quitó todo el encanto”: por qué Carlos Rivera fue acusado de prepotente

Eva Ramírez expuso y criticó la actitud de Carlos Rivera cuando lo conoció durante la grabación del primer episodio de "¿Quién es la máscara?" (Video: TikTok / @ramirezeva)

A pesar de que han pasado más de 15 años desde que Carlos Rivera saltó a la fama por ganar la tercera generación de La Academia, el cantante ha sabido cómo mantenerse vigente en el medio y ha participado en múltiples realities televisivos, entre ellos la primera edición de ¿Quién es la máscara? Fue durante la grabación del primer episodio de este programa donde Rivera tuvo actitudes que decepcionaron a sus fanáticos.

Así lo dio a conocer Eva Ramírez a través de su cuenta de Tik Tok, donde contó su experiencia como parte del público en reality show de Televisa. De acuerdo con la joven, ella fue invitada al programa junto con otros compañeros de su escuela, todos provenientes de Tlaxcala, estado del que también es originario Carlos Rivera.

“Cuando nos contaron, todavía no sabíamos de qué trataba, pero sabíamos que iba a estar Carlos Rivera y muchos fuimos por él. (...). Llegó el día, estábamos súper emocionados todos, llegamos a Televisa y seguimos los protocolos, (...), no podíamos tomar fotos porque era un programa nuevo”, explicó la joven con el usuario @ramirezeva en la red social.

Por medio de un video de Tik Tok, el cantante Carlos Rivera fue acusado de prepotente por parte de una admiradora (Foto: Captura de pantalla TikTok // Instagram@_carlosrivera)

Eva continuó su historia al decir que Omar Chaparro presentó a los investigadores del programa, entre quienes se encontraba el cantante: “fueron entrando uno por uno y, después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, bien positiva, pero él (Carlos Rivera) entro un poco fresa por así decirlo”. Además de estas palabras, Eva añadió en un texto en el que escribió que “incluso se veía algo enojado”.

“Cuando Omar chaparro preguntó de dónde éramos, nosotros gritamos que de Tlaxcala, bien emocionados porque creímos que él se iba a emocionar también, entonces Omar Chaparro le hizo un comentario como hacia él diciéndole ‘oye, pues aquí están tus paisanos, cántales algo,”. Sin embargo, Eva explica que Carlos Rivera hizo caso omiso a estos comentarios y no cantó a pesar de los ánimos del conductor.

La Tik Toker reiteró que en cada pausa, Omar Chaparro buscaba involucrar al público con los investigadores: “(Omar Chaparro) nos dijo a todos ‘pídanle a Carlos Rivera que cante, y pues todos empezamos muy emocionados a pedirle que cantara y él nos dijo ‘a esta hora ni las mañanitas, eh’ y no cantó absolutamente nada, de ahí no volvió a hablar nada con nosotros”. A estas palabras, Eva añadió en un texto que el cantante tampoco los saludó ni tuvo contacto visual con ellos: “prácticamente hizo como que no estábamos ahí”.

Carlos Rivera (derecha) junto con Omar Chaparro y los demás investigadores de la primera temporada de "¿Quién es la máscara?" (Foto: EFE/Univisión)

Después de lo sucedido, Eva explicó que fue Yuri quien decidió cantar para “aligerar el ambiente”; además, comentó que los demás investigadores, Adrián Uribe y Consuelo Duval, no pararon de hacer bromas y convivir con el público.

“Básicamente de ahí ya no me agrada. Reconozco que es talentoso que es guapo, pero para mí (esta experiencia) le quitó todo el encanto que yo le veía, pero si a ustedes les cae bien, está cool”, concluyó la tik toker.

Eva Ramírez relató su experiencia en tres videos, los cuales subió a Tik Tok y cuentan con más de 30 mil reproducciones en total. En respuesta a comentarios negativos hacia su historia, la joven subió un cuarto clip donde aseguró: “No es como que esperábamos que nos hiciera fiesta, mínimo yo creo que por educación y por el medio sí debe tener cuidado en ciertas actitudes”. Hasta el momento, Carlos Rivera ni otro de los involucrados ha dado su versión de la historia.

SEGUIR LEYENDO: