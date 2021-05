Qué aconsejó Talina Fernández a Silvia Pinal sobre el caso Frida Sofía

Talina Fernández aconsejó a Silvia Pinal sobre la polémica que actualmente vive su familia (Foto: Instagram @talinafernandezoficial / @silviapinalmx)

El pasado 9 de mayo, Silvia Pinal decidió romper el silencio ante las acusaciones de su nieta, Frida Sofía, contra Enrique Guzmán por abuso sexual. La primera actriz aseguró que le “disgusta mucho” la polémica por las que atraviesa su familia y afirmó que prefiere no “ensuciarse” con cosas falsas, según su versión.

Ante estas declaraciones, la conductora Talina Fernández respaldó a Silvia Pinal y la aconsejó sobre cómo actuar ante el tratamiento mediático que ha recibido la denuncia de Frida Sofía: “Debes aprender a comer mierd* y a eructar pollo”, dijo “La Dama del Buen Decir” en entrevista durante el programa Suelta la Sopa.

“De abuela a abuela, Silvia, haces bien, amor, no te metas en los chismes de los medios, quédate en tu casa divina como eres y no le des a nadie de qué hablar”, aseguró. La ex conductora de Hoy también aseguró a Silvia Pinal que debe abordar el dolor por el que pasa su familia.

"La Dama del Buen Decir" también habló sobre su relación con su nieta, Paula Levy

“Debes enfrentar la vida como debe, con los dolores para ti y los dolores para tus hijos y tus nietos, esos también son tuyos, está canijo”, finalizó. Durante la emisión de Telemundo, Fernández también habló respecto a la relación que mantiene con su nieta Paula Levy, a quien no ha victo desde hace un año.

“Paula se fue a vivir con el novio a un lugar lejano en Baja California. Le escribió una carta Mariana a la fecha de su aniversario y se la mandé a Paula y no recibí respuesta. Nada. Que Dios la cuide. Yo traté un año, pero ya no pude hacer nada y se fue. A lo mejor regresa ojalá porque la sigo amando”, reveló.

El mensaje de Talina Fernández tuvo lugar un día después de que Silvia Pinal dio su apoyo a su ex esposo Enrique Guzmán: “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede. Porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, aseguró la primera actriz en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, habló acerca de las polémicas que ha atravesado su familia en los últimos meses (Foto: Captura de pantalla YouTube / Mara Patricia Castañeda)

La actriz de El ángel exterminador también opinó que su hija, Alejandra Guzmán, ha sido dejada lado en medio de esta polémica: “Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto, porque Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. Les da todo, incluso los colegios y ella no mira para ver cuál es el más barato. O sea Alejandra ha sido buen a madre”.

“Le doy consejos (a Alejandra), trato que sepa que la quiero, que me gusta lo que hace pero hasta ahí. No hablo mucho con Frida, ella está en Estados Unidos y a mí me encanta eso, ella le sabe mucho al inglés. Me gusta que lo viva porque es un a puerta muy importante para ella”, agregó Pinal,

En cuanto a Enrique Guzmán, la primera actriz aseguró que a pesar de estar separado de él, no existen rencores en su contra: “Quise mucho a Enrique, no hay rencores, quiere mucho a su hija (Alejandra)”. Sin embargo, sí afirmó que los abusos de Guzmán en su contra dejaron secuelas psicológicas: “No pidió perdón, ni esperaba que pidiera perdón después de haber hecho todo eso que me daño mucho, física y psicológicamente. Es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlo ni con qué salir adelante si no tienes pantalones bien puestos”.

