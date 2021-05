Grimes, la pareja de Elon Musk, sufrió un ataque de pánico después de aparecer en Saturday Night Live y tuvo que ser hospitalizada

La cantante Grimes con us esposo Elon Musk y su hijo X AE A-Xii (Twitter: @elonmusk)

La cantante Grimes contó en sus redes sociales que sufrió un ataque de pánico “aterrador” que llevó a una hospitalización reciente.

En un post publicado el martes en su cuenta de Instagram, la cantante de “Delete Forever”, de 33 años, reveló que sufrió un ataque de pánico poco después de aparecer como invitada en Saturday Night Live durante el fin de semana, donde su novio, el magnate de la tecnología Elon Musk, era el presentador.

Al compartir fotos detrás del escenario de ella misma posando con Miley Cyrus, quien fue la invitada musical en el episodio del sábado, Grimes (cuyo nombre real es Claire Boucher) escribió en su Instagram : “Olvidé publicar estas porque de alguna manera me causé un ataque de pánico y fui al hospital ayer lo cual para ser honesta fue bastante aterrador y supongo que es un buen momento para comenzar la terapia”.

“Pero no obstante, ¡wowwwww @mileycyrus es buena vida y muy relajada!”, agregó Grimes.

La cantante, quien había interpretado a la Princesa Peach en una parodia con el tema de Super Mario, continuó entusiasmada con el debut como presentador de su novio Elon Musk en el programa famosísimo y longevo programa de comedia estadounidense.

“Estoy muy agradecida con el equipo de SNL por ser tan amable y dejarme entrar a hurtadillas como la Princesa Peach”, escribió, y agregó: “Estoy muy orgullosa de mi hermoso E (Elon Musk) -que sé que molestará a los fans de Grimes, así que me disculpo de antemano- pero lo hizo excelente”.

Grimes y Musk, de 49 años, debutaron como pareja en la Met Gala 2018. La pareja dio la bienvenida a su hijo X AE A-Xii el 4 de mayo de 2020.

Musk hizo referencia al apodo único de su hijo de 12 meses durante el episodio de SNL del sábado, bromeando en su monólogo que se pronuncia como un “gato corriendo por el teclado”.

El otoño pasado, Grimes reveló que su hijo ya tiene una pasión por el “arte radical”.

“He visto Apocalypse Now y otras cosas con mi bebé”, dijo durante una entrevista con The New York Times .

“Le gusta el arte radical”, agregó la cantante. “Como, simplemente lo es, y no creo que sea problemático interactuar con ellos en ese nivel”.

