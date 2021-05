Cuál programa de Televisa es el más visto de toda la tv abierta

Esta televisora se fundó el 8 de enero de 1973 (Foto: REUTERS / Tomas Bravo/ Foto de archivo)

Actualmente el melodrama producido por Juan Osorio es uno de los programas más vistos dentro de Televisa, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? suele alcanzar los 2.8 millones de televidentes en el horario de las 8:30 a 9:30 pm a través del canal Las Estrellas.

Sin embargo el programa que se ha mantenido como líder entre la preferencia a lo largo de los años es La Rosa de Guadalupe, una serie sin continuidad que dramatiza situaciones diversas de la sociedad mexicana. En cada capítulo los protagonistas concluyen su conflicto o reflexionan después de la aparición de una rosa blanca dejada aparentemente por la Virgen de Guadalupe.

En febrero de 2020, el programa fue reconocido en los premios Global TV Demand Awards, en la categoría Exportación más demandada de América Latina (Most In Demand Export From Latin America). Los galardones fueron creados para otorgarles reconocimiento a los contenidos audiovisuales de mayor demanda a nivel internacional.

Los números que mostró Televisa

El 5 de febrero de 2008 se transmitió por primera vez este programa, pero 13 años después sigue siendo un producto de consumo generalizado entre personas de distintas edades.

Las mediciones que Televisa comparte con sus seguidores pertenecen a la empresa Nielsen IBOPE México, la cual se encarga de monitorear el comportamiento de la audiencia en los programas de televisión abierta.

Los datos de esta empresa son retomados también por PRODU, que se encarga de realizar una comparación entre los canales de cada país, recopila datos países como México, Estados Unidos y Argentina.

En la medición del 4 de mayo La Rosa de Guadalupe tuvo 2.9 millones de televidentes totales y constantemente se posiciona como lo más visto en su horario, el cual es de 7:30 a 8:30pm.

Cifras de PRODU el 4 de mayo (Foto: Twitter/@PRODU)

Miguel Ángel Herros es el productor de La Rosa de Guadalupe, que se ha convertido en un referente cultural pues el drama “telenovelizado” del aspecto milagroso del guadalupanismo, ha permeado en las audiencias jóvenes y más allá de México.

Herros explicó en 2020 a Las Estrellas: “Los capítulos de La rosa de Guadalupe no sólo tienen repercusión en México y en Estados Unidos, sino que lo exportamos a 23 países, y en esos países quieren visitar la Basílica de Guadalupe, por eso la incluimos en los episodios”.

La repercusión de esta serie se ha expandido también a internet pues hay usuarios que hacen parodias, memes o análisis humorísticos de algunos capítulos. A su vez, el programa ha retomado hechos virales de la web como una inspiración para sus capítulos.

En la historia del programa se han problemáticas actuales como la filtración de fotos íntimas, los sugar daddies, adicción a las redes sociales y tendencias virales como los retos de TikTok; aunque al inicio de su historia sólo incluía situaciones como la infidelidad, problemas económicos, embarazos no deseados, delincuencia o adicciones.

La medición de la audiencia también puede ser reportada en puntos de rating, cada uno de ellos equivale a 96,782 personas. De acuerdo con el sitio web de Las Estrellas, estas han sido las cifras históricas en las telenovelas de este canal:

-Cuna de Lobos (1986-1987) con 53 puntos diarios de rating, es decir 4,917,446 espectadores en promedio.

-El privilegio de amar (1998-1999) con 34.8 puntos diarios de rating es decir 3,368,013 espectadores.

-Destilando amor (2007) con 30.61 puntos diarios de rating, dicho de otro modo son 2,962,497 personas.

-Amor Real (2003) con 29.41 puntos diarios de rating, lo que equivale a 2,846,358 televidentes.

-La fea más bella (2006) y La Madrastra (2005), ambas con 27.90 puntos diarios de rating, es decir 2,700,217 personas.

Angelique Boyer durante el rodaje de Vencer el pasado (Foto: Twitter/ @HPancheriGC)

De acuerdo con un boletín publicado por Televisa, fue una retransmisión en televisión de paga la que rompió el récord del canal tlnovelas, se trató de Teresa (2010) protagonizada por Angelique Boyer, Aarón Díaz y Sebastián Rulli.

Esta retransmisión llegó a 7.6 millones de personas, asimismo su capítulo final y el final alternativo elegido por el público registró los niveles de audiencia más altos en dicho canal, pues llegó a 447mil personas.

