Cómo fue la estrecha relación de Luis Miguel y Hugo López

El quinto episodio de la segunda entrega de Luis Miguel, la serie sacudió a los fanáticos del cantante con uno de los momentos más tristes hasta ahora: la muerte de Hugo López, quien fungió como figura paterna del puertorriqueño y fue la brújula que guió su carrera y, especialmente, su vida personal.

Antes de trabajar con Luis Miguel, Hugo López conoció primero a su padre, Luisito Rey, cuando él comenzó a internarse en el mundo del manejo de artistas. De hecho, hay un curioso episodio que los vincula y que se narró en la serie: la vez que Queen visitó México y todo salió mal.

Y es que Luisito Rey, según se relató en el libro Luis Miguel, la historia, en búsqueda de perjudicar a Hugo López, logró facilitar los trámites migratorios para que la agrupación británica pudiera visitar el país, a un precio muy elevado. Incluso, cobró por trámites que eran innecesarios y por de más irregulares.

Hugo López fue un empresario y productor musical que impulsó la carrera de varios artistas

Eventualmente, aquella situación causó un desacuerdo irreparable entre Luisito Rey y Hugo López. Sin embargo, fue a través del originario de España, que López conoció a Luis Miguel. Y, a principios de la década de los 80, cuando Luis Miguel ya se había dado cuenta de los malos manejos de su padre, le pidió al argentino que manejara su carrera.

Pero, en un principio, Hugo se negó y prefirió mantenerse al margen. La experiencia le había enseñado a no meterse con los Gallego y Luis Miguel aún era menor de edad. Aunque su carrera estaba despegando, y era la “gallina de los huevos de oro”, López no pudo hacer más que aconsejarlo para buscar la independencia de su padre.

“Por su parte, Luisito, cuando se enteró de que Hugo López era el que estaba detrás de la inminente emancipación de Luis Miguel de su yugo, entraría en ese estado de histeria y aparente enloquecimiento tan típico de su carácter”, escribió el periodista León Herrera en la obra anteriormente citada.

Por gestiones del manager argentino, Luis Miguel incursionó en el bolero

Una vez que Luis Miguel cumplió los 18 años, por fin rompió lazos con su padre y su carrera quedó al manejo del Argentino. En sus manos, la carrera del puertorriqueño cosechó varios éxitos: a él se le atribuyen la selección de temas para el disco Busca una mujer, de 1988, el éxito del álbum 20 años, y la adhesión de Armando Manzanero a la producción de Romance.

En la arena personal, López ayudó a Luis Miguel a enfrentar importantes batallas, como la partida de su padre en 1992 y el subsecuente trámite para que que Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel, pudiera instalarse definitivamente en México.

También fue Hugo quien aconsejó al “Sol de México” buscar acercarse a su primogénita, Michelle Salas. Versión que, Lucía Miranda, quien es la viuda del mánager y ex Director de Televisa Argentina, confirmó en un programa de espectáculos y que también fue abarcada en la serie de Netflix, producida por el propio cantante

Finalmente, en 1993, Hugo recibió un diagnóstico grave de cáncer y falleció ocho meses después de librar la batalla contra aquella enfermedad. Tenía 51 años.

Una vez que se supo el diagnóstico, él le solicitó a su esposa no decir nada a nadie: “Me prohíbe que lo cuente: no se lo podía a decir ni a su mamá, Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no le contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, recordó Lucía en entrevista con Infoshow.

Según narró Lucía, Luis Miguel se enteró de la desafortunada noticia dos semanas antes de que Hugo falleciera el 30 de noviembre de 1993, cuando quien había sido como un padre y una guía en más de una situación crítica, estaba internado en un hospital de la Ciudad de México.

“Ese día no se me olvidó más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…’”, dijo a Teleshow.

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ‘¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!’”.

Finalmente, Luis Miguel tuvo que despedirse de la persona que lo acogió cuando quedó a la deriva debido al desgarramiento de su núcleo familiar, mientras se encontraba en medio de una gira: “Después de la muerte de él, la vida de Luis Miguel cambió. Hugo siempre lo contenía, lo aconsejaba mucho porque era muy paternal con él. No solo con él, con toda la gente. Y después vino otra etapa que fue muy difícil porque pierde al padre y después pierde a Hugo”, recordó Lucía con De primera mano.

