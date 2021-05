La verdad detrás del supuesto fraude de Hugo López a Luis Miguel

En "Luis Miguel, la serie" el rol de Hugo López es interpretado por el actor argentino César Bordón (Foto: Juan Carlos Polanco / Netflix)

Este domingo se lanzó el quinto capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie de la que todo México está hablando.

Conforme avanza la historia, los espectadores son testigos del ascenso de la carrera musical de “Mickey” y de los altibajos en su vida personal, tanto con su familia como con sus colaboradores más cercanos.

Uno de los personajes que está tomando revuelo entre los fanáticos es Hugo López, uno de los managers más importantes en la vida del “Sol de México”.

Lucía Miranda, viuda de Hugo López, dijo en una entrevista para Teleshow que Luis Miguel siempre le consultaba todo y que fue una de las únicas personas a las que el cantante le hacía caso entorno a las decisiones de su vida.

Antes de manejar la carrera de “Mickey”, Hugo López fue director de Televisa Argentina y dirigió la carrera de artistas como Roberto Carlos.

Hugo llegó a la vida de “Luismi” cuando tenía 18 años, la edad en la que el interprete de “La Incondicional” quería separarse de su padre Luisito Rey. A pesar de que el argentino vivió junto a Luis Miguel una de las etapas más exitosas, también existen versiones que lo defraudó.

Y es que Hugo López influyó en el estilo musical del “Sol”, ya que impulsó discos como “Busca una Mujer”, “Romances” y “20 años”. De igual forma, el manager también ayudó al cantante a salir de los escándalos y sus excesos.

En la serie de Luis Miguel retratan a Hugo como un hombre que siempre vio por el cantante pese a todas las adversidades. Sin embargo, siempre han existido rumores de que hubo fraudes contra “Mickey” orquestados por López.

Los rumores apuntan a que Luis Miguel se enteró de las estafas de millones pesos y propiedades hasta años después, cuando “Mickey” solicitó una auditoría para adquirir un viñedo en Chile.

El fraude fue retomado por la serie a través del personaje de “Azucena”, interpretado por Teresa Ruiz. En la historia de Netflix se observa como Luis Miguel se da cuenta de los malos manejos, tal como lo hizo Luisito Rey.

Respecto a las supuestas estafas, Verónica Castro, una mujer reconocida en el medio, calificó al fallecido manager como “un gángster”. En 2018, Castro narró que fue ella misma quien alguna vez le dijo a Luismi sobre los actos turbios de López. Incluso, aseguró, que ella también fue robada por el representante argentino.

Luismi, Hugo López y Lucía Miranda. (Foto: Archivo Atlántida)

“Le hablé a Luis Miguel y le dije: ‘¿Cómo se te ocurre agarrar a este ladrón, hijo de su madre? Me dejó vivir en Argentina esto. Me robó. Ten cuidado’”, contó Castro en 2018. A lo cual el Sol le contestó: “Vero ya lo agarré y me está llevando la carrera”, relató Castro a Ventaneando.

Verónica también detalló que Luis Miguel se dio cuenta del fraude años después de la muerte de Hugo. “Creo que él (Luis Miguel) se dio cuenta hasta que se murió (Hugo) porque el avión, el helicóptero. No sé, todas las cosas que tenía de propiedades las había puesto [a su nombre] y luego se las dejó a su mujer (Lucía Miranda)”.

El argentino falleció a los 51 años de edad debido al cáncer de colon que sufría. De hecho, se enteró de esta enfermedad el mismo año en que murió. De acuerdo con su esposa, Lucía Miranda, Hugo nunca quiso que los demás supieran sobre el cáncer, sobre todo Luis Miguel, quien se enteró de su condición apenas unos días antes de la muerte.

