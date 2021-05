Qué causó los problemas de sobrepeso de Angélica Vale

Angelica Vale dijo que sus problemas hormonales no la dejaron bajar de peso (Foto: angelicavaleoriginal / Instagram)

Angélica Vale ha confesado que tuvo que enfrentar momentos difíciles pues, después de su último embarazo, subió de peso y fue criticada por ello. La actriz aclaró cuál fue la causa que la llevó sufrir de soprepeso, pues aseguró que no fue algo que ella buscara.

La comediante dijo que durante su segundo embarazo tuvo algunos problemas con sus hormonas, los cuales sólo empeoraron cuando ella dio a luz. “Todo el mundo pensó que me lo había comido, pero no. El problema fueron un rollo de hormonas que me dieron con mi último embarazo, que sí fue muy fuerte”, dijo en el programa Ventaneando.

Agregó que ella intentó hacer lo que fuera por evitar seguir subiendo de peso, pero fue imposible ya que su cuerpo no estaba reaccionando de forma correcta. “No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho”.

Angélica Vale dijo que fue difícil aceptar que su cuerpo no interfería su talento (Foto: Instagram / mananaseraotrod)

Después de varios años ha logrado finalmente controlar su problema hormonal y se dijo feliz de estar regresando a su peso normal.

Su último hijo nació en 2014 y la protagonista de La fea más bella tuvo que esperar casi 7 años para nuevamente tener un cambio hormonal, esta vez a su beneficio, pues asegura que no ha tenido que someterse a ningún tratamiento para lograr bajar de peso.

“Ha sido otro cambio hormonal, yo creo, y estoy bajando de peso. Estoy muy contenta y muy tranquila, pero sí, no he hecho nada”, reveló Vale.

Angélica compartió que fue muy difícil comprender que su peso no tenía ninguna relación con su talento y el cariño que el público sentía por ella. Morris Gilbert, productor de teatro, fue quien la ayudó a darse cuenta que sus seguidores continúan estando con ella sin importar sus cambios físicos.

Vale ahora está bajado de peso sin haberse sometido a ningún tratamiento (Foto: Grosby group)

“Angélica, ¿el teatro estaba lleno o no? La gente te viene a ver, no importa como estés, vienen a ver tu trabajo. ¿Te aplaudieron o no? ¿De qué te preocupas? ¿No te has dado cuenta de que la gente te quiere independientemente de tu peso?”, fueron las palabras de Gilbert.

Angélica Vale anunció que próximamente regresará a la televisión el próximo 27 de mayo como conductora del programa La Máscara del Amor, el cual será de citas: cinco personas serán las que busquen conquistar a una sola, o sea, el participante principal. Sin embargo, aunque todo será presencial, sigue en la pantalla el anonimato.

El programa llamó la atención al ser anunciado por una característica peculiar: los concursantes no conocerán sus rostros entre sí, ya que portarán una máscara.

La actriz regresará a la televisión el próximo 27, conduciendo un prorama de citas (Foto: @angelicavaleoriginal)

En palabras de “La Vale”, los “concursantes tendrán la oportunidad de participar en juegos y dinámicas que les permitirán conocer más a fondo a alguien antes de ver quién está detrás de la máscara”, anunció a través de un comunicado.

El cortejado es quien tendrá la última palabra, pues al finalizar cada capítulo sólo él o ella aceptarán a su pretendiente. De no ser así, el concursante principal se irá sin una cita, pero con un premio en efectivo.

Junto a su madre, Angélica María, cantará este 8 y 10 de mayo en un concierto que será transmitido vía streaming como parte del festejo del Día de las Madres. Esta será la primera vez que las dos mujeres compartirán escenario.

