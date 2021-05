Murió Osvaldo Trejo, actor de doblaje que fue la voz de Ryomen Sukuna en “Jujutsu Kaisen”

Osvaldo Trejo Rodríguez falleció a los 32 años la madrugada de este 6 de mayo (Foto: Twitter / @El_Vortex // WallpaperCave)

Osvaldo Trejo Rodríguez, quien trabajó en el doblaje de reconocidos animes, destacándose por ser la voz de Ryomen Sukuna en Jujutsu Kaisen para Latinoamérica, falleció hoy a los 32 años por complicaciones al haber contraído COVID-19.

La madrugada de este jueves 6 de mayo, en redes sociales, algunas de las personas cercanas al actor compartieron que había fallecido después de haber sido internado en un hospital por su contagio Coronavirus.

Su amigo y colega Lalo Garza, quien es actor y director de doblaje, confirmó el fallecimiento de Trejo a través de su cuenta de Twitter, en donde lamentó su partida. “Maldito bicho, te llevaste a mi amigo... Ya basta por favor. Descanse en paz mi querido @Osvi_wan. Me dueles mucho, Osvaldo. (con V de Vendetta, como decías tú)”, escribió Garza.

Trejo fue hospitalizado el pasado 18 de abril en el Hospital Chivatito, en donde perdió la batalla contra el Coronavirus.

Entre sus trabajos más reconocidos está su doblaje como “Tupp” en Pokémon Sun & Moon, el “Rey Fritz” en Attack on Titan: The Final Season, “Genya Shinazugawa” en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, “Otta Magetta” en Dragon Ball Super, “”Torah en Los siete pecados capitales y al “Almirante Akainu” en One Piece Gold.

También destacó por su trabajo en series y videojuegos, como Detroit: Become Human, God of War como el “Segador” y al “Capitán Opara” en Overwatch.

Osvaldo Trejo nació el 1 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. Su carrera artística comenzó desde que se encontraba estudiando la licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, donde se integró a un grupo teatral y participó en puestas en escena como Sueño de una noche de verano de William Shakespeare.

Después de varias puestas en escena en donde participó, así como concursos que ganó, comprendió que el arte era su pasión y poco a poco fue incursionando en el doblaje, logrando ser un reconocido actor.

Lamentablemente, Trejo es uno más que se suma a las muertes que ha tenido que enfrentar el gremio en los últimos meses.

Hace tan sólo una semana, el 28 de abril, también falleció a los 51 años la actriz de doblaje Diana Pérez, quien le dio voz a “Jessie” del programa animado Pokemón. También le dio vida a personajes como Kagura (Inuyasha), Hilda Spellman (Sabrina, la bruja adolescente), Frida Suárez (El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera), Monkey D. Luffy (primera voz en One Piece), Tracy McConell (Cómo conocí a tu madre), entre otros.

El 22 del mismo mes falleció a los 51 años la también actriz de doblaje Toni Rodríguez, quien interpretó a Misato Katsuragi del anime Neon Genensis Evangelion, entre otros personajes.

Ricardo Silva, cantante y actor, reconocido por haber interpretado el tema Chala head-chala del anime Dragon Ball Z, falleció el pasado 8 febrero tras haber sido internado por complicaciones por COVID-19.

Silva interpretó el opening de Digimon 02, Supercampeones, Gulliver Boy, El Paraiso de Hello Kitty y Pokemón. También interpretó los temas de apertura para series animadas como Sonic: el héroe, Los Osos Gumi, Bob, el constructor, Chip y Dale al rescate, Los pequeños Muppets, Las Tortugas Ninja, Las nuevas aventuras de Winnie Pooh, Las aventuras de Silvestre y Piolín, Pato Drawing, además de varias colaboraciones en otras producciones como Sherk y Sherk 2.

