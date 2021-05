Kristal Silva: qué accidente sufrió la ex reina de belleza en Survivor México

Kristal Silva habló respecto al accidente que sufrió durante una competencia de "Survivor México" (Video: Instagram / @survivormexico)

A pesar de que sólo ha pasado un mes desde que Survivor México inició transmisiones, varios concursantes del reality han dado mucho de qué hablar. Tal es el caso de Kristal Silva, quien recientemente sufrió un accidente durante la emisión de resistencia física.

La ganadora de certámenes de belleza como Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016 le mostró a sus compañeras cómo quedó su sonrisa tras sufrir una fractura en uno de sus dientes, esto debido a un golpe durante el programa.

“Hubo un momento, bueno, varios momentos en los que me golpeaba en la cara, por la fuerza, seguramente ahí me pude haber fracturado el diente”, dijo Kristal Silva a sus compañeras, quienes le afirmaron que sus dientes se veían “cortados”. La modelo también añadió cómo ha sido para ella el pasar de las pasarelas a una producción de retos extremos.

Kristal Silva se sinceró respecto a cómo ha sido su experiencia en "Survivor México" tras haber participado en múltiples certámenes de belleza (Foto: Instagram / @kristalsilva_)

“Yo la neta lo acepto, soy muy vanidosa. El salir de un concurso de belleza me dejó, no estancada porque también es algo que traigo en conmigo, pero sí el sentirme bien: o sea, ando de tacones por lo menos trabajando, el maquillaje, peinarme, y ahora despertarme con el cabello todo tieso lleno de aire o con el diente quebrado por el juego”, aseguró la también conductora de Venga la Alegría.

Aunque su participación en Survivor México ha representado grandes cambios, para Kristal tiene su lado positivo debido a que ha mostrado otra versión de ella: “En mi vida estuve en dos plataformas impresionantes, una Miss Universo, que fue todo el glamour del mundo 24/7 y esto que es Survivor, que es 24/7 siendo simplemente Kristal y eso me parece muy bonito”.

POLÉMICA CON EDUARDO BARQUÍN

Unos días antes del accidente que sufrió Kristal Silva, la participante del reality generó polémica en redes sociales debido a la forma en que se ha relacionado con su compañero de equipo, Eduardo Barquín. Ambos contrincantes de la tribu Jaguar fueron castigados con el “exilio”, por lo que tuvieron que pasar la noche juntos, recostados uno junto al otro sobre el lodo.

Kristal Silva y Eduardo Barquín fueron castigados con el "exilio", por lo que tuvieron que pasar la noche juntos y acostados sobre el lodo (Foto: Twitter @pelusitah04)

Tras ver estas imágenes durante el programa de TV Azteca, varios internautas comenzaron a emparejar a los dos contendientes:“Kristal y Lalo harían buena pareja”, “Amo a kristal y lalo”, “NOOOO me muero de amor, que goals son, quiero un bff como Lalo”, “Me gustan juntos”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe recordar que Kristal Silva mantiene una relación con el abogado Luis Ángel Garza, con quien se comprometió en 2019, aunque su boda aún no se ha llevado a cabo debido a la pandemia mundial. Debido a esto, hubo otros usuarios que tomaron con burla la situación y arremetieron contra la pareja: “¿Por qué no apoyas a tu pareja, es porque está muy pegadita a Lalo?”, “Por algo no se casaron, ese algo es Lalo”, “y que no le digan en la esquina, el venao, el venao”.

Además de estas reacciones, la conductora Penélope Menchaca también se manifestó respecto al castigo de Kristal, pero con el objetivo de resaltar las cualidades de la ex reina de belleza: “Es obvio que Kristal iba a llegar hasta el final de esta prueba, no se olviden que fue “La Pascualita”, dijo la presentadora a través de Twitter, con lo que hizo referencia al día en que Silva se caracterizó como este célebre personaje del folclore mexicano.

