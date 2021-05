De Survivor a Only Fans: la nueva aventura de Bella de la Vega

Bella de la Vega, participante del reality "Survivor México" anunció que iniciará una nueva etapa de su carrera (Foto: captura de pantalla Instagram/@actrizbelladelavega)

Bella de la Vega, una de las concursantes más polémicas de la última temporada del reality Survivor México compartió a través de sus redes sociales que abrirá su cuenta en el sitio de contenido para adultos, OnlyFans.

Después de su salida del reality de supervivencia de TV Azteca, la actriz se visto envuelta en varias polémicas debido a su comportamiento y a las declaraciones que ha hechos sobre lo que ha tenido que enfrentar estando frente a cámaras.

Esta vez, nuevamente llamó la atención de las redes sociales al anunciar a través de su cuenta de Instagram que abrirá su propio OnlyFans. Sus seguidores aplaudieron su decisión y aseguraron apoyarla, si es que verdaderamente comenzaba una nueva etapa en su carrera.

Bella de la Vega anunció que abrirá su OnlyFans (Foto: Instagram / @actrizbelladelavega)

La también bailarina después compartió la misma publicación a través de sus Historias de la misma red social, asegurando que sí comenzará a vender contenido para adultos por internet.

Anteriormente, de la Vega había confesado que ha luchado contra el duelo que le dejó la muerte de su esposo, el director de escena y veterano actor de Televisa José Ángel García, quien perdió la vida a los 62 años debido a complicaciones derivadas de la fibrosis pulmonar que padeció en sus últimos años.

Su repentina popularidad debido al desafortunado deceso fue su pase de entrada al reality show de supervivencia, donde a decir de Bella no la pasó nada bien e incluso dejó ver que se arrepiente de haber aceptado participar.

La actriz aún está de luto por la muerte de su esposo (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

Aseguró que ella solamente quiso participar en Survivor con el único fin de sentirse mejor y salir del profundo dolor en el que cayó al quedar viuda, pero tuvo que competir contra personas con las cuales no pudo llevarse bien, sufriendo agresiones por parte de otros concursantes, declaró en un video que compartió a través de Facebook.

Entre las personas que denunció, resaltó el nombre de Jorge Ortín, quien la habría agredido tres veces durante las tres semanas que permaneció dentro de la competencia.

“Pasaron tres ocasiones en la que el señor Jorge fue un hombre agresivo y violento en contra mía. Es un hombre con temperamento y mecha corta. El señor me llegó a violentar tres veces. Cuando me dio un golpe de calor, me dijo que no estaba enferma, quería ir en contra mía. Eso se llama violencia, después me empezó a gritonear”, declaró la bailarina.

Bella de la Vega dijo que aceptará las buenas propuestas de trabajo que se le presenten (Foto: Instagram / @actrizbelladelavega)

Bella de la Vega dijo que espera comenzar a recibir más propuestas de trabajo, pues asegura ser una “mujer de trabajo”, pues no sólo estudió teatro y ballet clásico en Londres, sino también cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, expresó en el programa de YouTube Vaya Vaya.

“También tengo otras virtudes como hablar varios idiomas, hablo italiano, francés, inglés a la perfección; soy bilingüe y tengo varias virtudes que debo de aprovechar porque esta vida sólo se vive una vez y las virtudes y los talentos que tenemos, Dios nos va a decir ‘¿qué hiciste con ellos?’”, dijo Bella.

Gracias a su personalidad, ha sido invitada a participar en varios programas como Venga la Alegría, lo que le ha ayudado ha ganar cada vez más seguidores.

Finalmente, aseguró que está dispuesta a trabajar en aquellos proyectos a los que la inviten, pues está abierta a seguir aprendiendo mientras sigue haciendo crecer su carrera, ya que declaró “a mi me gusta trabajar y yo quiero seguir trabajando y ojalá que salgan muchas oportunidades de trabajo”.

