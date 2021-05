Sale el Sol: la clase de “Pole Fitness” que puso a sudar a Luz María Zetina y Poncho Vera

Foto: Captura de pantalla Twitter / @saleelsoltv

El programa matutino Sale el Sol no se quiere quedar atrás con su competidores en otras televisoras, y en esta ocasión puso a sudar a sus conductores con una rutina extrema de Pole Dance. La modelo y deportista Michelle Weil puso entre las cuerdas a Luz María Zetina, Carlos Arenas, Paulina Mercado y Poncho Vera.

Para poner a prueba su fuerza física, Weil hizo gala de su destreza en el ‘pole’ y al menos, por medio minuto, dejó boquiabiertos al staff mientras hacía movimientos acrobáticos. “Es una actividad que ya conocemos todos pero de unos años para acá, es una actividad mucho más deportiva y al alcance de todos, incluso con miras a que sea un deporte olímpico”, detalló la heatlh coach.

“Hay una asociación con ese propósito, de que se convierta en deporte olímpico, todo lo que tiene que ver con full sports, ya sabes con mucha dificultad y técnica. Por su puesto trabajas el abdomen y las piernas, también necesitas mucho trabajo en los brazos”, agregó en su explicación.

Foto: Captura de pantalla Twitter / @saleelsoltv

Mientras recibían esta explicación, todos los conductores se animaron a intentar alguna rutina, sin embargo Weil les advirtió que podía ser peligroso, más si no sabían movimientos básicos como “palancas”.

“Es decir, tienes que poner mucha fuerza en un momento y luego bajarla. Con una mano vas a subir, junto con el hombro y con la pierna te apoyarás en el tubo”, dijo en el show antes de que los famosos comenzaran.

“Échale, Charly”, es lo que le gritaron al famoso quien fue el primero en debutar el ‘pole’. Sin embargo, pese a estar en buen estado físico, no tuvo la fuerza suficiente para completar un movimiento.

Por otro lado, Pau Mercado obtuvo mejores resultados y consiguió varias vueltas en el tubo. “Cómo escalar, como les digo, no pueden usar ‘namás’ los brazos, también deben usar las piernas”, intentaba la coach dar mejores instrucciones para que completaran los famosos sus rutinas.

En tanto, otros matutinos como Venga la Alegría y Hoy tuvieron sus dinámicas propias. El primero tuvo un show de hipnosis y el programa del Canal de las Estrelas sigue con su segmento especial de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Foto: Captura de pantalla Twitter / @saleelsoltv

El programa de este jueves fue polémico pues, el día de ayer debía presentarse una de las parejas más esperadas del reality: Laura Bozzo y Carlos Bonavides; sin embargo y para la sorpresa de todos, la peruana no asistió a su baile por supuestos problemas de salud, situación que desmintió más tarde y provocó gran polémica en el matutino de Televisa.

Todo comenzó cuando Galilea Montijo anunció la ausencia de Bozzo minutos antes de que su presentación al lado del intérprete de “Huicho Domínguez” y es que supuestamente presentó problemas de salud.

“Quería informarles que el día de ayer tuve una crisis severa de gastritis, muy muy fuerte. Eso me viene cada cierto tiempo por las peritonitis y todos los problemas que yo he tenido a lo largo de mi vida”, se le escuchó decir a Laura Bozzo, quien apareció sentada en una cama con lentes de sol.

“Estuve unas horas en una clínica donde me pusieron suero y ya gracias a Dios estoy mucho mejor, pero quería por favor rogarles, que yo quiero seguir bailando. Yo me sentencio y quiero el viernes demostrar que soy la mejor y que voy a bailar con mi Huicho adorado”, continuó. No obstante esto provocó la irá de Lolita Cortés, quien no le perdono la ausencia a Bozzo y le pidió no volver a regresar al programa.

