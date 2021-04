Qué fue lo que más le dolió a Laura Bozzo tras la crítica realizada por Lolita Cortés

Laura Bozzo aseguró que los comentarios de Lolita Cortés fueron discriminatorios y que, pese a sus críticas, ella no dejará de bailar (Foto: Cortesía)

Tras las críticas realizadas por Lolita Cortés hacia Laura Bozzo el pasado miércoles 28 de abril durante el reality show “Las Estrellas bailan en Hoy”, la presentadora reveló en entrevista con El Informador, que los comentarios realizados por “La Juez de Hierro” le parecieron ridículos, pues aseguró que la también actriz y cantante incurrió en un acto de discriminación después de ironizar con la siguiente frase: “¿De verdad cree que así baila nuestro pueblo? Nuestro pueblo sabe bailar”, aludiendo al origen peruano de la conductora de Laura en América.

Durante la entrevista, Bozzo señaló que lo que más le dolió de Lolita Cortés, fue la frase que mencionó durante la emisión del programa y apuntó que “esa discriminación a mí me parece absolutamente ridícula, porque si bien ella tuvo la suerte de nacer acá, yo lo elegí por el corazón y no voy a permitir que me discrimine, ni me haga menos”.

A esto, agregó que “La Juez de Hierro” no ha visto todo el esfuerzo que ha puesto en el reality, mismo comentario que realizó la presentadora luego de la dura crítica de Cortés tras su interpretación de “La Chica Ye-Ye”, la cual ejecutó junto con Carlos Bonavides, también conocido conocido como “Huicho Domínguez” tras su papel protagónico en la telenovela El premio mayor.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides bailaron 'La Chica Ye-yé'. (Foto: Instagram/ @programa_hoy)

“Con todo respeto, tú no tienes idea de la responsabilidad que yo tengo de grabar tres programas diarios y estar acá y ensayar (...) yo vengo porque lo que usted diga, no me interesa”, respondió Laura Bozzo a los comentarios realizados por Lolita Cortés, quien afirmó categóricamente que la presentadora “no baila”.

Asimismo, la conductora de Laura en América afirmó que, hasta este momento, lo más complicado de ser concursante en “Las Estrellas bailan en Hoy”, ha sido el encontronazo con la jueza y aseguró en entrevista con ¡Cuéntamelo Ya! que le dolieron sus críticas “porque una también se esfuerza y hace los pasos y todo y, de repente, pues te tratan como basura. Además, yo no la conozco para que me critique”.

En contraparte, Bozzo comentó que lo que más le ha gustado de participar en el reality ha sido conversar y bailar con “Huicho Domínguez”, así como sentir que puede bailar y que tiene una buena condición física pese a las burlas que se han lanzado en su contra por su apariencia. Ante esto indicó que no le importa lo que digan los demás, que se ama tal y como es y, después de su participación en el matutino, aseguró que seguirá bailando a pesar de todo.

La presentadora comentó en entrevista con ¡Cuéntamelo Ya! que lo que más le ha gustado de participar en el reality, ha sido conversar y bailar con Carlos Bonavides (Video: YouTube-Las Estrellas)

“Yo no tengo nada en contra de la señora, pero desde hace varios días lo único que hizo fue hablar mal de mí y decir que yo no tengo ritmo. Yo sé perfectamente el ritmo que tengo”, indicó Laura Bozzo durante el programa Hoy. Posteriormente, añadió que “si yo le contesté fue porque ella me atacó (...) y eso a mí me pareció totalmente fuera del lugar”.

Cabe destacar que Lolita Cortés arremetió en contra de Laura Bozzo días antes de su presentación en el matutino transmitido por el canal de Las Estrellas y calificó a la conductora como una persona “narcisista”. “No creo que tenga talento, no se le ve siquiera al caminar”, sentenció Lolita Cortés luego de afirmar que no le gusta la forma en que la peruana de 68 años conduce sus programas, entre los que han destacado Laura en América, Laura sin Censura y Laura de Todos.

SEGUIR LEYENDO: