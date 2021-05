Eduardo Manzano el “Polivoz” reapareció tras ser hospitalizado de emergencia y mandó este mensaje

El Polivoz sufrió una infección biliar que hizo que lo hospitalizaran de emergencia. (Foto: @eduardo_manzano_/Instagram)

Eduardo Manzano fue hospitalizado de emergencia hace unos días, debido a una infección en la vesícula, pero la salud y energía que ha recuperado lo impulsaron a compartir unas palabras durante las últimas horas.

A pesar de recibir antibióticos vía suero intravenoso, la salud del famoso actor de 82 años se reportó estable, por lo que pronto será dado de alta.

“Un saludo para Sale el Sol, besos, besos. Los quiero mucho, gracias”, dijo para el programa conducido por Luz María Zetina, Carlos Arenas, Paulina Mercado, Talina Fernández y Carlos Quirarte.

Por su parte, su esposa Susana Parra contó para el programa cómo fue que el actor necesitó ayuda médica.

“Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas”, relató Parra para la sección Pájaros en el alambre.

“Su cuerpo se empezó a poner flácido, así sin tono muscular, no tenía fuerzas, y como con temperatura y sudoración”, compartió Susana que fueron sus síntomas.

Video: @saleelsoltv / Twitter.

También contó que el actor ya se encontraba mucho mejor y que el fin de semana sería dado de alta: “Va estar siete días con antibiótico a través de suero intravenoso, va a ser el antibiótico para que surta mejor efecto”.

Por otro lado, descartó que la emergencia haya tenido que ver con COVID-19. “Alguien me habló y me dijo: ‘Oye, ¿que está en terapia intensiva por COVID? No, hombre. ¿COVID? Llevamos encerrados a cal y piedra todo el año pasado, todo este año y ya nada más fuimos a vacunarnos”, anunció.

Hace un mes, terminó la campaña de vacunación para personas de la tercera edad, por lo que a la pareja les tocó su dosis. “Eso sí, ya tenemos las dos vacunas él y yo y ya de todas maneras nos estamos cuidando con todas la precauciones”, compartió la esposa del famoso Polivoz.

Además, contó a detalle quién se encargó de atender a Manzano. “Tuve que hablar a La Anda para que mandara una ambulancia”.

Eduardo Manzano es conocido por ser parte de "Los Polivoces". (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube)

La Anda es un sindicato de trabajadores que agrupa al gremio artístico, fue fundada en 1934 en la Ciudad de México y cuenta con una afiliación voluntaria con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que ofrecen atención médica para artistas y celebridades.

Susana Parra compartió que quienes se han hecho cargo de los gastos hasta ahora han sido los miembros de la agrupación de la que forma parte su esposo.

“Lo recibieron los doctores de La Anda, todo bajo supervisión y permiso de La Anda todo lo que le han hecho de estudios y todo se lo han autorizado”, compartió a detalle.

Eduardo Manzano es reconocido en el medio del espectáculo mexicano por su participación el dúo Los Polivoces de la mano de Enrique Cuenca, en el que dejó ver su talento nato para la comedia.

Los Polivoces fue un dueto de comedia popular entre los años 60 y 70 (Foto: Instagram @kampshion)

Oriundo de la legendaria colonia Guerrero en la Ciudad de México, Manzano se hizo de una carrera a través de los programas de improvisación y sketches, además de que es un experto imitando las voces de los grandes cantantes de la época.

El legado de Manzano sigue más vigente que nunca, pues la gente todavía recuerda personajes icónicos que él mismo inventó y protagonizó, como “Gordolfo Gelatino”, “Don Arnolfo López” y “El Abuelo”, y frases como ¡Ahí, madre!

Su último personaje fue “Jacobo” en la telenovela mexicana Médicos, línea de vida en el 2020.

SEGUIR LEYENDO: