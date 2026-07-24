Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Chayanne anunció cuatro fechas en Colombia como parte de su gira musical "Bailemos Otra Vez" - crédito cortesía CMN

El panorama de los conciertos en Colombia sigue sumando novedades de cara al cierre de 2026, con artistas de distintos estilos y nacionalidades tomándose la programación en los distintos recintos masivos del país.

En las últimas horas se conoció la noticia del regreso de uno de los nombres fundamentales del pop latino, tocando una vez más sus grandes éxitos ante un público que siempre se le ha mantenido fiel.

Se trata de Chayanne, que confirmó su regreso a Bogotá con la gira Bailemos Otra Vez, en la que viene presentando su larga duración del mismo nombre, publicado en 2023.

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Esta gira se puso en marcha desde agosto de 2024 en Estados Unidos y ha incluido presentaciones en España y Latinoamérica. La misma ya pasó por Colombia en mayo de 2025, cuando el puertorriqueño se presentó en el Festival Vallenato de ese año y en el Coliseo Medplus de Bogotá, recinto en el que agotó el aforo entonces.

Según se dio a conocer en la página oficial del artista, brindará un total de cuatro presentaciones en el país, en noviembre de 2026:

12 de noviembre: Estadio Américo Montanini, Bucaramanga

14 de noviembre: Estadio de béisbol Edgar Rentería, Barranquilla

19 de noviembre: DaviArena, Medellín

21 de noviembre: Coliseo MedPlus, Bogotá

Chayanne se presentará en noviembre en Bucaramente, Barranquilla, Medellín y Bogotá - crédito cortesía CMN

En cada fecha, el repertorio abarca tanto canciones de Bailemos Otra Vez, como una selección de temas populares del cantante, entre ellos Torero, Fiesta en América, Un Siglo Sin Ti, Salomé, Dejaría Todo, Tiempo de Vals o Bailando Bachata.

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El espectáculo cuenta con músicos en vivo, elementos visuales en gran formato y una puesta en escena coordinada. La banda acompaña al artista durante toda la función, y el evento está estructurado para integrar tanto diferentes generaciones de seguidores, como un público capaz de seguir los cambios de estilo que sufrió su estilo a lo largo de los años.

La preventa de entradas en Bogotá está destinada exclusivamente a clientes del Banco Falabella y tendrá lugar el 3 y 4 de agosto, a través de la plataforma TaquillaLive. La venta general se habilitará el 5 de agosto a las 09:00 a. m., en la misma tiquetera.

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Dicha venta general consta de dos etapas: la primera tendrá precios desde $188.000 hasta $843.000, mientras que la segunda estará en un rango entre los $211.000 y los $936.000. La organización precisó que la primera etapa se mantendrá hasta agotar la cantidad de entradas habilitadas para esa fase.

Para las otras ciudades del país, se anunciarán los detalles de la boletería en los próximos días.

Cuatro décadas en la cima del pop latino

Chayanne inició su carrera solista en 1984, luego de una experiencia como miembro del grupo juvenil Los Chicos - crédito @chayanne/X

Con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y una trayectoria de más de cuatro décadas, el camino de Chayanne inició en el grupo juvenil Los Chicos, concebido como una respuesta al éxito de Menudo. Tras su disolución den 1984, emprendió su carrera como solista que tuvo sus primeros éxitos a nivel continental a finales de los 80 gracias a Fiesta en América, Tu pirata soy yo, o Este ritmo se baila así.

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La década de 1990 marcó su etapa de mayor popularidad masiva. Tiempo de Vals (1990) le valió su primera nominación al Grammy, mientras que Provócame (1992) representó una renovación de imagen que amplió su base de seguidores. En 1993, la revista People lo incluyó entre las 50 personas más bellas del mundo. Atado a Tu Amor (1998) trajo su segunda nominación al Grammy y le abrió las puertas del mercado europeo.

Chayanne se reinventó en varias oportunidades a lo largo del siglo XXI, adaptándose al éxito del reguetón en los últimos años - crédito Isaac Esquivel/EFE

Ya en el siglo XXI, el artista mantuvo una presencia constante en las listas de popularidad. Comenzando con su Grandes Éxitos (2002) del que se desprendió Torero, otro clásico de su repertorio, su carrera mantuvo su nivel de popularidad y convocatoria habituales. Sincero (2003) dejó canciones como Sentada aquí en mi alma —acompañado de un videoclip en el que apareció la presentadora y modelo Claudia Bahamón—, Caprichosa o Un siglo sin ti, y ya en 2010 protagonizó colaboraciones con Wisin y Ozuna que le permitieron adaptarse al éxito del reguetón.

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Después de casi una década sin material de estudio y tras la superación de la pandemia de covid-19, Chayanne publicó Bailemos Otra Vez, que osciló entre el pop latino y las baladas que lo caracterizan, sumando incursiones en el reguetón, la bachata y la ranchera.