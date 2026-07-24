EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de julio: se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en varias regiones del país

En pocas líneas:
Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.
Pronóstico del clima para el 24 de julio: Se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en varias regiones del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el viernes 24 de julio lluvias intensas y un ambiente caluroso en diversas regiones del país, como resultado de la interacción de varios sistemas meteorológicos activos y la proximidad de la tormenta tropical Bertha.
Lluvias intensas en el noreste y noroeste
El noreste de México, especialmente los estados de Sinaloa (zona centro) y Durango (oeste), se mantendrá en alerta ante lluvias intensas de hasta 150 milímetros, mientras que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Michoacán registrarán precipitaciones muy fuertes. En estados como Sonora, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se prevén lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles inundaciones.
La Ciudad de México y el Estado de México tendrán chubascos; mientras que Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos sólo experimentarán lluvias aisladas.
Altas temperaturas y onda de calor
Paralelamente, continuará la onda de calor en el noroeste del país. Se prevén temperaturas máximas superiores a 45°C en Baja California y Sonora; de 40 a 45°C en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y varios estados más alcanzarán de 35 a 40°C.
Vientos fuertes y oleaje elevado
El SMN también pronostica vientos con rachas de hasta 70 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca; de hasta 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de hasta 50 km/h en la capital del país y otras entidades. Estos vientos podrían derribar árboles y anuncios, por lo que se recomienda mantener precauciones.
En las costas del Pacífico y Golfo de México, se espera oleaje elevado de hasta 3 metros en Baja California, así como mar de fondo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Evolución de sistemas tropicales
A las 18:00 horas del jueves, la depresión tropical Bertha se ubicaba sobre territorio estadounidense, pero sus desprendimientos nubosos seguirán elevando las probabilidades de lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante la madrugada del viernes. Además, la onda tropical número 20, con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, continuará influyendo en el sur del país.