EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de julio: se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en varias regiones del país

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

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Pronóstico del clima para el 24 de julio: Se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en varias regiones del país

Este mapa estilizado de México representa fenómenos climáticos diversos como olas de calor, un huracán, lluvia con rayos, nieve y el efecto de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el viernes 24 de julio lluvias intensas y un ambiente caluroso en diversas regiones del país, como resultado de la interacción de varios sistemas meteorológicos activos y la proximidad de la tormenta tropical Bertha.

Lluvias intensas en el noreste y noroeste

El noreste de México, especialmente los estados de Sinaloa (zona centro) y Durango (oeste), se mantendrá en alerta ante lluvias intensas de hasta 150 milímetros, mientras que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Michoacán registrarán precipitaciones muy fuertes. En estados como Sonora, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se prevén lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles inundaciones.

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán chubascos; mientras que Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos sólo experimentarán lluvias aisladas.

Altas temperaturas y onda de calor

Paralelamente, continuará la onda de calor en el noroeste del país. Se prevén temperaturas máximas superiores a 45°C en Baja California y Sonora; de 40 a 45°C en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y varios estados más alcanzarán de 35 a 40°C.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN también pronostica vientos con rachas de hasta 70 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca; de hasta 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de hasta 50 km/h en la capital del país y otras entidades. Estos vientos podrían derribar árboles y anuncios, por lo que se recomienda mantener precauciones.

En las costas del Pacífico y Golfo de México, se espera oleaje elevado de hasta 3 metros en Baja California, así como mar de fondo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Evolución de sistemas tropicales