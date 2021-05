Mimí y Alejandra Guzmán se reencontraron tras rumores de enemistad por contagio de COVID-19

Mimí y Alejandra Guzmán sostiene una amistad de casi 40 años (Foto: Cuartoscuro)

Fue durante la primera semana de marzo que las alarmas se encendieron al interior del foro del programa Mimí contigo de TV Azteca, pues a tan solo tres días de haber iniciado con la transmisión del talk show vespertino, la conductora titular tuvo que ponerse en cuarentena debido a su recién diagnosticado resultado positivo a COVID-19.

Con síntomas moderados y la instrucción de permanecer en casa, la conductora e integrante de Flans le cedió la conducción del recién estrenado programa a su compañera Carmen Muñoz, quien se mantuvo varias semanas al frente de la emisión de entrevistas.

Al saberse la condición de salud de Mimí, comenzaron a circular rumores y suspicacias en torno a los invitados que había tenido en esa semana inicial, foro en el cual circularon personalidades como Enrique y Alejandra Guzmán, los influencers Lizbeth Rodríguez y Kunno, y el hombre apodado “el perrote mayor” de Barras Praderas, un gimnasio comunitario del Estado de México que se hizo viral por sus frases de motivación.

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien después anunció ser portadora del virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Y es que a los pocos días se supo que también la llamada “reina del rock” había dado positivo a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, y en su caso la sintomatología también fue moderada. Se dijo que el contagio de Alejandra se habría suscitado durante su visita al foro de Mimí contigo, presunta razón por la que las cantantes estarían distanciadas.

Ahora, poco más dos meses después, ambas intérpretes se rencontraron en las instalaciones de la televisora para hablar del tema que las puso en los titulares de espectáculos: “Ahí te va, se habló mucho que en la visita de Ale Guzmán a este programa cuando estábamos iniciando, que hubo un contagio y aquí fue que ella dio positivo al COVID, y precisamente por eso yo me di a la tarea hoy en la mañana, sabía que iba a estar en el canal, entonces fui, me encontré, platicamos con mi amiga”, dijo Mimí en su emisión.

“Yo quiero platicar con ella, somos amigas, somos hermanas, son muchos años y sí quiero platicar con ella porque nos enfermamos al mismo tiempo, quiero ver cómo está, ya la vi de lejos, está guapísima”, continuó la cantante de Bazar.

Mimí fue a buscar a Alejandra a su camerino en las instalaciones de TV Azteca (Foto: Captura de pantalla)

“Desde el COVID que no te veo, güey”, dijo Alejandra Guzmán saludando a la integrante de Flans, “Ahora sí podemos abrazarnos, oye qué mal”, le contestó. “No me dio nada feo”, le contestó la rockera, “Yo sé, a mí tampoco”.

“Qué bueno que me vienes a visitar. Qué bueno que nos tocó porque ya tenemos anticuerpos aparte hay que estar bien informados porque así no te entra el miedo, sabes a lo que vas, mi doctor se portó súper bien, no hubo necesidad de ponerme oxígeno, estoy haciendo ejercicios porque sí te queda como el pulmoncito medio flojo”, explicó Alejandra sobre su estado actual de salud y las posibles secuelas que dejó el virus en su organismo.

“Somos tan intensas que allá en el foro había una energía bárbara, pero me da tanto gusto que estés bien, amiga, te quiero con todo mi corazón, y te apoyo, estoy contigo, tenemos que echar chal, igual voy a tu casa o tú a la mía para una entrevista más chidolonga”, dijo a modo de despedida Mimí desde el camerino de “la Guzmán”.

Las cantantes se mostraron cariñosas y cordiales, descartando cualquier enemistad (Foto: Captura de pantalla)

“Para toda aquella gente que decía que estábamos enemistadas, no, nos queremos mucho, hubo esta situación, ya nos tocó a las dos, pero gracias a Dios Alejandra está muy bien, más guapa que nunca y además hoy se estrenó su nuevo sencillo”, aclaró la conductora titular.

“Yo también quiero aclarar algo, es imposible saber en dónde uno agarra el bicho, no se puede decir que aquí o que allá, no hay manera”, le contestó para cerrar el tema su compañero de emisión Memo Martínez.

