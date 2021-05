“Nadie te prepara para escuchar algo así”: Juanpa Zurita recordó el testimonio de Nath Campos sobre el abuso sexual que vivió a manos de Rix

El influencer Juan Pablo Zurita, conocido simplemente como Juanpa Zurita, rompió el silencio sobre el abuso sexual que vivió Nath Campos a manos del creador de contenido Rix, quien actualmente se encuentra detenido.

Ello después de que se limitara a posicionarse sobre el caso con un tweet emitido a finales de enero, cuando la creadora de contenido decidió compartir un video en YouTube dando su testimonio.

En entrevista con Yordi Rosado, Juanpa relató que dejó de frecuentar a Rix en 2015, dos años antes de que él abusara sexualmente de Nath Campos, quien aseguró es su amiga. Incluso, según relató, él no supo nada del caso hasta que ella decidió contarle un día antes de “soltar la bomba”.

“Fue muchísimo que digerir porque nadie te prepara para escuchar algo así y asimilar algo así. Es súper complicado, tiene muchas capas ese tema, no es blanco y negro, es capas de grises. Dentro de un lado que sabes que una amiga que quieres sufrió eso y luego que sabes que fue alguien que tú conoces, es horrible”.

Juanpa Zurita sobre caso Nath Campos

Según relató, en su momento no se sintió listo para hablar sobre el tema. Sin embargo, celebró que Campos se haya convertido en ‘una voz de que sí se puede, de que ninguna otra mujer pase por esto y que ninguna otra mujer tenga que sentirse así”.

“La verdad es que creo que hoy es mucho más fácil poder hablar de esto y no ese día, ese momento, ¿me explico? Estás, como, procesando la bomba y creo que hay que quitarle el tabú a estos temas y se tiene que poner atención, porque si siempre son temas delicados, entonces nunca se puede hablar de ellos”.

Juanpa fue un miembro del autodenominado grupo “los caballeros”, en donde se concentran más de 18 influencer de la plataforma de YouTube provenientes de América Latina, que extendió su apoyo a Nath Campos cuando se sinceró sobre el abuso sexual que vivió el pasado 22 de enero.

Desde Twitter, el influencer con más de siete millones de seguidores, redactó: “Qué valiente eres Nath Campos. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo. No estás sola”.

Nath Campos denunció públicamente a su agresor el pasado 22 de enero. Foto: @Nathcampost / IG- @soyrix / IG.

Por otra parte, entre otros temas que se tocaron en la entrevista con el comunicador Yordi Rosado, Zurita habló sobre su infancia. Especialmente recordó un episodio que lo conmovió hasta las lágrimas. Pues, según narró en un intento por contener el llanto, su familia tuvo problemas económicos cuando él era un adolescente.

“Mi papá tuvo como un lapso donde su economía cambió bastante. En donde tuvo que pasar por cierta crisis, bajo su vida, porque tiene cuatro hijos y los cuatro estaban en escuelas privadas y ya no tenía el mismo flujo que tenía antes”, recordó el influencer.

“Sin embargo, nunca me faltó nada. Siempre pude ir de vacaciones, siempre fui muy feliz. Pero mi papá, y eso se lo aplaudo todos los días, es alguien y era alguien...” contó antes de que su voz se entrecortara por el llanto, “mi papá, me cuesta mucho trabajo, mi papá es alguien que cada centavo que le entraba a su cuenta, todo, a su familia. No tiene unos buenos zapatos, un reloj, un carrazo. Eso me parecía algo súper chido de mi papá”.

Tras recordar este conmovedor episodio en su infancia, Zurita agregó que en el presente, gracias al dinero que ha ganado con sus distintos proyectos, procura tener algunos detalles con su progenitor. Incluso, según lo dejó ver en su canal de YouTube, recientemente le regaló un automóvil.

SEGUIR LEYENDO: