Jennifer Lopez y Ben Affleck: citas secretas y un operativo para despistar a los paparazzi

Ben Affleck y Jennifer Lopez en 2003 cuando estaban de novios y con planes de casamiento (Shutterstock)

Han pasado más de 17 años desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron, pero la reciente soltería de ambos los ha vuelto a encontrar. Al parecer la ex pareja se estaría dando una segunda oportunidad. Por el momento no hay fotos de ellos juntos, pero los rumores apuntan que hay algo más que una amistad. J.Lo terminó oficialmente con Alex Rodriguez y el actor desde hace unos meses que ya no está con Ana de Armas.

Después de que J.Lo regresara de la República Dominicana tras haber filmado su nueva película, la ex pareja estuvo junta en la mansión de la cantante en Los Ángeles. De acuerdo al sitio Page Six, Affleck llegó a la casa de su ex en un vehículo que ella le envió.

“Pasaron tiempo juntos en Los Ángeles durante la semana pasada. Se tienen mucho amor el uno al otro. Siempre se han admirado”, reveló otra fuente a la revista People.

Affleck también fue fotografiado bajando de una camioneta que pertenece a Lopez. Este domingo ambos coincidieron en un evento solidario que se realizó en Los Ángeles y que contó con la presencia del príncipe Harry, entre otras importantes personalidades.

El actor, de 48 años, visitó a Lopez, de 51, tres veces desde que ella regresó a Los Ángeles de filmar su nueva película, “Shotgun Wedding”, en República Dominicana.

Ben Affleck y Ana de Armas se separaron tras casi un año de relación (The Grosby Group)

No obstante, otra fuente le compartió a People que los actores han estado muy cerca uno del otro desde su separación en 2004. “Ellos son amigos, siempre han sido amigos y se han visto a lo largo de los años”, dijo el informante al citado medio.

Rodríguez y Lopez emitieron una declaración conjunta el 15 de abril anunciando el final de su compromiso después de cuatro años juntos. Varias fuentes confirmaron a la revista People que fue J.Lo quien terminó con el ex jugador de béisbol ya que no “confiaba” en él.

El sitio Page Six reveló anteriormente que la ex pareja, que se comprometió en 2019 pero pospuso su boda dos veces, alegando la pandemia, se habían separado debido al escándalo de Rodriguez con la modelo Madison LeCroy, con quien fue relacionado.

El ex jugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de J.Lo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

A principios de abril, y cuando la actriz aún estaba junto a Rodriguez, el ganador del Oscar fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la “Diva del Bronx” en la industria.

El actor y director de “Argo” resaltó que la cantante latina se mantenía igual de hermosa como siempre y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, le preguntó Affleck en el perfil.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el enfoque y dedicación de su ex a su trabajo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en 2002 (Shutterstock)

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, escribió el actor para la publicación que tiene a J.Lo en su portada.

“Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día”, agregó el cineasta estadounidense, que está recién separado de la actriz cubana Ana de Armas, de 32.

La ex pareja comenzó a salir en 2002, después de conocerse en el set de la película “Gigli”, que fue destrozada por la crítica y que casi termina con la carrera del actor. Ese mismo año se comprometieron. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha y se separaron al año siguiente. En su momento, J.Lo y Affleck habían declarado que el acoso constante que recibían por parte de la prensa y de los paparazzi había hecho mella en la relación y desgastado el vínculo. En enero pasado, el también director agregó algo a esa situación que recuerda con tristeza.

“Se escribía mucha mierda y violencia sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían. La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, reflexionó sobre su tiempo con la exitosa cantante y actriz.

SEGUIR LEYENDO: