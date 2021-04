Los halagos de Ben Affleck a su ex novia Jennifer Lopez: “Te ves igual que en 2003″

Ben Affleck y Jennifer Lopez (Shutterstock)

Más de 17 años después de su separación de Jennifer Lopez, Ben Affleck no tiene más que cumplidos para su ex pareja. El ganador del Oscar, de 48 años, fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para la edición de mayo de InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la “Diva del Bronx” en la industria del entretenimiento.

El actor y director de “Argo” resaltó que la cantante latina, de 51 años, se mantenía igual de hermosa como siempre. y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003? ”, le preguntó Affleck en el perfil.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también“, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el increíble enfoque y dedicación de J.Lo a su trabajo.

Ben Affleck a JLo: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?”

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio”, escribió el actor para la publicación que tiene a J.Lo en su portada. “Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”.

“Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día”, agregó el cineasta estadounidense, que está recién separado de la actriz cubana Ana de Armas, de 32.

JLo, sobre Ben Affleck: “El todavía se ve muy bien también”

La ex pareja, apodada por la prensa como Bennifer, comenzó a salir en 2002, después de conocerse en el set de la película “Gigli”, que fue destrozada por la crítica y que casi termina con la carrera del actor. Ese mismo año se comprometieron. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha debido a la “atención excesiva de los medios”. Se separaron al año siguiente.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el estreno de "Maid in Manhattan" (2002)

En su momento, J.Lo y y el actor habían declarado que el acoso constante que recibían por parte de la prensa y de los paparazzi había hecho mella en la relación y desgastado el vínculo. En enero, Affleck agregó algo a esa situación que recuerda con tristeza. “Se escribía mucha mierda y violenta sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían”, reflexionó sobre su tiempo con la cantante.

“La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, añadió.

Crítico sobre el rol de los medios en su noviazgo con JLo, el actor de 48 años afirmó que en la época en la que salieron, los periódicos debían tener “siempre una historia del mes” sobre su romance. “Y mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente”, sentenció la estrella de Hollywood, que también llenó de elogios a su ex: “Es una persona muy genuina, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto”.

“Ahora ella es valorada y respetada por el trabajo que hizo, de dónde vino y lo que logró, ¡y así es como debería ser!’', afirmó el ex marido de Jennifer Garner.

Jennifer Lopez y Marc Anthony (AFP)

“Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan”, expresó el cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony, sobre su ex esposa y madre de sus hijos, los gemelos Emme y Max, de 13 años, a la publicación.

“Antes incluso de que ella plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que puede que no sea la mejor idea, ella dirá, ‘Simplemente no la ves todavía’. Nueve de cada 10 veces lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido “, dijo Anthony, quien estuvo casado con López de 2004 a 2014. “Aprendí mucho de ella. ¡Ella es la original!”.

