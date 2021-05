Acusaron a Kuno Becker de prepotencia en “Fuego Ardiente”

Acusaron de prepotencia y egocentrismo a Kuno Becker por su participación en la telenovela "Fuego Ardiente" (Foto: Instagram @kunobeckermx)

Han pasado más de 15 años desde que el actor Kuno Becker protagonizó la película Goal! y dio voz al Rayo McQueen en Cars, proyectos que lo catapultaron a fama internacional y marcaron su inicio en Hollywood. A pesar de que Becker ha vuelto a tener papeles relevantes como en la serie El cartel de los Sapos, el también director declaró el pasado octubre que su paso por el cine estadounidense no salió como él esperaba, lo que provocó su regreso a la pantalla chica con la telenovela Fuego Ardiente.

La producción de Televisa se estrenó el pasado febrero y en ella Becker interpreta al antagonista Joaquín Ferrer, pero de acuerdo con recientes declaraciones de Juan José Origel en su programa Con permiso, el actor ha tenido actitudes prepotentes con sus compañeros de elenco.

“Al parecer a Kuno Becker ya se le quedó el personaje de villano porque dicen que cuando va caminando, sus compañeros y el equipo de producción se hacen a un lado para que no se moleste”, declaro el conductor durante la emisión de Unicable.

El conductor Pepillo Origel declaró en su programa "Con permiso" que Kuno Becker ha mantenido una relación tensa con sus compañeros de elenco y la producción de "Fuego Ardiente"

“Pepillo” Origel también afirmó que ese tipo de actitudes egocéntricas han provocado que los directores de la telenovela desistan de darle indicaciones: “Como es tan intenso en las grabaciones, los directores ya mejor lo están dejando que actúe a su modo y haga lo que quiera. Él es muy listo y sabe muchas cosas”, expresó.

Con estos últimos comentarios, el presentador hace referencia a la amplia trayectoria que Becker ha tenido en televisión, teatro y cine, donde no sólo ha destacado como intérprete sino también como director de filmes como Ánima y El Día de la unión. Hasta el momento, Becker no ha realizado declaraciones al respecto ni tampoco sus compañeros de elenco o la producción de Fuego Ardiente.

La telenovela producida por Carlos Moreno llegó a pocos meses del estreno de Ánima, filme que Becker protagonizó y dirigió. En este, el actor tuvo una intensa preparación para su papel, en la cual bajó 16 kilos y durante meses salió a la calle con vestido y tacones.

Escena de "Ánima", filme que Becker protagonizó y dirigió. (Foto: EFE/Cortes)

En la película estrena en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el actor desnudó sus emociones y transformó su cuerpo con el objetivo de interpretar a un persona que es capaz de hacer todo tipo de locuras por amor: “Habla del amor más bello y más grande que justifica todas las locuras que hace cometer”, explicó Becker en entrevista con Efe.

“Es un tipo de amor que de verdad le queda chiquita la palabra, mi personaje es un tipo que no le importa que el amor sea recíproco, pensaba que el amor que él sentía era suficiente para los dos”, agregó el actor, quien interpreta a Salvador, un hombre obsesivo que se enamora de una chica lesbiana, interpretada por la española Laura Montijano.Por ello, el personaje de Becker transforma su cuerpo y se mutila para que ella lo acepte y lo ame.

El actor asegura que la película, rodada en la ciudad de México con un bajo presupuesto, tiene el objetivo de mostrar que el amor no siempre es color de rosa, sino que puede llegar a ser doloroso y a poner de rodillas a cualquiera: ““El amor triunfa, no a la buena según la sociedad, pero para mí sí triunfa el amor, porque el personaje quería tanto a esa persona que hizo los sacrificios más grandes que se puedan hacer, él no se quería convertir en mujer solo para ser aceptado por ella, sino porque se quería en ella”, detalló.

