Kuno Becker se aleja cada vez más de Hollywood y confirmó su regreso a las telenovelas

El actor Kuno Becker dio a conocer que se prepara para su regreso a las telenovelas aunque no quiso ser específico y no dio referencia alguna ni del proyecto ni de la televisora o compañía con la que firmará contrato.

Becker dijo, en una entrevista para diversos medios de comunicación, que ahora sí regresará a la pantalla chica luego de intentar hacer carrera en Hollywood, un plan que no salió como él esperaba. Así fue como lo dijo a los medios de comunicación:

Cuándo regresas a las telenovelas... ahora sí, pronto, pronto. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme porque puedo quedar en el aire. No puedo decir mucho porque me regañan, yo no soy quien lleva el proyecto, pero muy pronto les daré a conocer

En el pasado, el mismo Kuno había impulsado sus proyectos de tal forma que dio a entender que estaba muy emocionado de seguir su carrera en Hollywood, sin embargo el plan se cayó y ahora sí admitió que tiene interés en volver a la pantalla chica.

Sin embargo, versiones manejadas por el periodista de espectáculos Alex Kaffie señalan que Kuno prepara su retorno a Televisa de la mano del productor Carlos Moreno. Fue en esta misma televisora que el actor inició su carrera, apareciendo en la telenovela Primer Amor a Mil Por Hora al lado de Anahí.

Becker dijo que otro proyecto que sigue adelante es la serie biográfica de su tía María Félix, quien fue una de las actrices más populares del cine de oro mexicano y un símbolo de fortaleza para las mujeres.

Al respecto, Becker refirió que el proyecto quiere dar a conocer el punto de vista de la vida familiar de María Félix, el cual ha sido uno de los que menos se ha dado a conocer, a la vez que buscan mostrar los aspectos más íntimos de la llamada “Doña”, tratando de alejar al personaje y reflejando su lado más humano. Así lo dijo el mismo Kuno:

Ahí está, ahí está, estamos levantándolo en dos plataformas. La idea es contar un poco la vida familiar, que no es la que muchos creen que fue. No es tanto la de los libros o las novelas estas de ficción sino la perspectiva desde el punto de vista familiar. No es solamente un homenaje, yo creo que sí es importante contar la vida del ser humano, qué le pasó, cómo se perdió la mujer en el personaje y hay cosas muy duras y fuertes que no se deben dejar atrás. No es solamente una apología al mito