“Sí pesa ser el hermano de Belinda”: Ignacio Peregrin y su candidatura política

Ignacio Peregrin, contendiente a diputado federal en la alcaldía Benito Juárez expresó que "sí pesa" para su carrera política ser el hermano de Belinda(Foto: Captura de pantalla YouTube-MelodijoAdelaOficial)

Entre las polémicas que se han desatado a raíz de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, calificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como “las más grandes en la historia del país”, se encuentra el número de personalidades del medio del entretenimiento que se registraron para competir por un lugar en la Cámara de Diputados. Tal es el caso de Ignacio Peregrin Schüll, hermano de Belinda y contendiente a diputado federal en la alcaldía Benito Juárez.

Recientemente, Ignacio Peregrin habló acerca de lo que representa para su carrera política el ser hermano de una cantante de talla internacional. Así lo dio a conocer en entrevista para Adela Micha, quien lo cuestionó acerca de “si pesa” ser el hermano de Belinda: “En este tema en específico (política) sí, pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, y la amo y admiro”, respondió Peregrin.

“Nacho” explicó que al realizar actos de campaña, las personas ponen mayor atención en su vínculo familiar y no en sus propuestas: “Por ejemplo, vas recorriendo la calle y tú llegas a proponer soluciones muy objetivas, pero antes de proponer te dicen ‘tú eres el hermano de Beli, qué vas a saber’”, respondió. Peregrin añadió que este tipo de descalificaciones no se producen en automático, pero provocan que deba “ explayarme de más para que vean que soy una persona preparada”.

Ignacio Peregrin durante un acto de campaña (Foto: Instagram/nachps)

“Entonces ese tipo de cosas sí ha sido un poco negativo, pero tampoco porque no me importa, yo por mí puedo hablar 10 horas de los temas que quiero y que son las preocupaciones que tenemos todos los mexicanos”, aseguró el candidato de 25 años de edad.

“Nacho” también dijo tener un vínculo sólido y saludable con su hermana y que ella lo ha impulsado en sus distintos proyectos: “mi hermana siempre me ha inculcado valores y dicho ‘órlale Nacho vas, yo desde los cuántos años llevo trabajando, vas, demuestra que eres un bueno’. Siempre me ha impulsado y me ha ayudado mucho”.

En cuanto al tema de la inseguridad, Ignacio Peregrin explicó tiene miedo debido al peligro que él y los demás candidatos corren al estar expuestos como figuras públicas: “porque es recorrer todas las calles, las alcaldías y, como eres sujeto especial por ser un candidato, tienes ciertas vulnerabilidades en algún sitio u otro y que pueden atacarte”, expresó.

Belinda ha expresado públicamente el apoyo a su hermano por su candidatura política (Foto: Instagram/nachps)

Peregrin Schüll es candidato por el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y forma parte de la coalición “Juntos Haremos Historias”, la cual está conformada por el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) . Sin embargo, la carrera política del joven destaca por su poca trayectoria en el servicio público y la falta de una carrera universitaria.

Según la plataforma de datos de servidores públicos llamada Declaranet, Ignacio Peregrin laboró como coordinador en la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la cual pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comenzó con este trabajo en mayo de 2019, después de que AMLO llegara al poder.

Cuando se hizo oficial la candidatura de Ignacio, Belinda expresó a través de sus historias de Instagram: “No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!”.

