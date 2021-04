Mario Bezares regresa a TV Azteca y esto es lo que se sabe

Mario Bezares como conductor de Arriba la tarde (Foto: Instagram @arribalatardetv)

Mario Bezares regresó a la televisión el martes 27 de abril, estuvo como conductor invitado de Arriba la tarde, el cual se transmite de lunes a viernes a las 3 pm a través del canal 7.2 A más, de TV Azteca ; este programa se estrenó el 22 de marzo de este año.

El conductor había pasado un tiempo alejado de la televisión, por lo que se mostró entusiasta en este retorno donde colaboró con Popotitos, Curvy Zelma y Alex Sirvent, presentadores principales del programa.

Durante la emisión jugaron diversas dinámicas y Bezares mostró sus pasos de baile al ritmo de Corro, vuelo, me acelero de la banda Timbiriche; hacia el final de la canción replicó los movimientos que hacía junto a Paco Stanley cuando ponían Gallinazo en el programa Una tras Otra, el cual se transmitía en TV Azteca hace dos décadas.

Mario Bezares junto a Paco Stanley (Captura de pantalla)

En 1999, semanas después del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares y la edecán Paola Durante fueron señalados como autores intelectuales del crimen. Esto los hizo enfrentarse a un proceso legal donde incluso fueron arrestados. Actualmente ambos trabajan en una bioserie donde narrarán cómo vivieron esta fase.

El pasado 25 de marzo Mario Bezares encontró desahogo como invitado en el programa Mimí Contigo: “Tengo muchas lagunas mentales de todo el proceso por el miedo, por el impacto, por todo lo que estaba sucediendo”, recordó el conductor.

Con su singular carácter bromista, le pidió a Mimí que se refiriera a la cárcel como un retiro espiritual para seguir rememorando aquel ingreso, donde lo metieron a un cuarto para revisarlo: lo desnudaron, hizo buches, sentadillas, al tiempo que escuchaba los gritos de no mirar a nadie a la cara o a los ojos.

Mario Bezares rompió en llanto al hablar sobre su estadía en el reclusorio (Foto: Azteca Uno / Mimí Contigo)

El 2 de septiembre de 1999 se dictó auto de formal prisión contra Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica alias “El Cholo”, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón. Las autoridades los tenían en la mira como principales sospechosos, pero en enero de 2001 se les dictó auto de libertad al no haber encontrado pruebas suficientes para culparlos.

Durante su estancia sus hijos –de 2 y 4 años- no lo visitaron ni una sola vez. Como papá, reconoce que es el dolor más grande que pudo tener. “Es cuando conoces la maldad del ser humano que no se tocan el corazón para partirte la madre”, dijo.

También contó una anécdota sobre ese tiempo: “El veinte me cayó como a los dos meses. (…) Dormía en una colchoneta con cuatro cobijas y un custodio me ilumina, abre la estancia donde estoy y me pregunta ¿eres Mario Bezares? No te preocupes, vengo a verte porque mi mamá me pidió que te cuidara, quiero que le mandes un autógrafo”.

Paola Durante, Paco Stanley y Mario Bézares (Foto: Instagram@paolapink1/Twitter@mario_bezares/Twitte @PacorroStanley)

Respecto a la producción de la bioserie, en noviembre del año pasado Bezares explicó que la producción no se centraría en la muerte de su ex compañero sino en lo que pasó después.

“Estamos viendo cuestiones de producción, guion y cómo lo vamos a manejar. Hablé por teléfono con Paola, pero sí tenemos que aterrizar nuestras ideas. No creo que haya cuestiones muy traumantes porque todo está dicho, simplemente tenemos que plasmarlo de cosas que la gente no sabe cómo fue”, dijo para el programa De primera Mano.

Por otra parte, Paul Stanley, hijo del conductor asesinado en 1999, demostró su inconformidad ante la producción de esta serie biográfica y mencionó que tal vez era necesaria la intervención legal:

“Habría que hablarlo con los abogados. Es mejor que sus hijos cuenten esta historia y no otras personas porque cada quien habla lo que le conviene”, expresó para el programa Miembros Al aire.

Cuando Paco Stanley fue asesinado, su hijo tenía 14 años (Foto: Cortesía Televisa)

El 7 de junio de 1999 Stanley fue acribillado en el restaurante conocido como El Charco de las Ranas. Cuando terminaron de almorzar, Stanley y Gil subieron a la camioneta Lincoln Navigator modelo 97. Según la versión oficial, en ese momento Mario Bezares recibió una llamada telefónica y después se dirigió al baño. Paola Durante, edecán del programa, se quedó en la mesa.

Poco después, mientras esperaban en la camioneta, un hombre se acercó al vehículo y comenzó a disparar contra Stanley. Tres balas atravesaron su cuerpo y una cuarta se alojó en su cráneo, por lo que murió poco después.

SEGUIR LEYENDO: