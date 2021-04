El secreto de Pedro Infante que reveló Carmelita González

Carmelita González pudo cumplir un sueño gracias a su ídolo, Pedro Infante (Foto: Twitter / @cine_mexicano)

Carmen González fue una primera actriz que conquistó a México durante la época de oro del cine mexicano gracias a sus grandes papeles junto a actores como Jorge Negrete, Cantinflas y Pedro Infante. De hecho, ella recordaba con amor a éste último por haberla ayudado a cumplir uno de sus sueños.

Carmelita González nació en la Ciudad de México en 1928 y murió un día como hoy, pero hace 11 años. La actriz habría comenzado su carrera artística sólo después de haber estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales en Estados Unidos y aprender a la perfección inglés y francés.

El sueño de la intérprete de “Chayito” en Dos tipos de cuidado (1953) fue convertirse en una gran estrella del cine, pero su padre no le permitió incursionar en el medio hasta que regresó con título en mano. Su primera película fue Camino de Sacramento en 1945, pero ella aspiraba a más.

La primer película en la que participaron juntos fue "Los hijo de María Morales" (Foto: Twitter / @cineoro)

Carmelita relató durante una entrevista con Diana Golden que su sueño era poder trabajar junto al más grande del cine mexicano, Pedro Infante, y esa oportunidad se le presentó finalmente cuando la llamaron para participar en la película Los hijos de María Morales (1952).

La actriz se encontraba feliz de hacer su sueño realidad a los 24 años, pero su mismo ídolo la hizo llorar cuando se enteró de que no podría participar como protagonista en la película.

“‘Carmelita, desgraciadamente no vas a poder hacer esta película, porque Pedro quiere que vaya Irma Dorantes en esa película. Como comprenderás, nada más hay un papel estelar, la protagonista, el otro es muy chiquito y no puedes hacerlo”, le dijo el director Fernando de Fuentes.

Una de las películas que marcó su carrera fue "Dos tipos de cuidado" (Foto: MUBI)

El director le prometió hacer con ella otras películas más como compensación por no actuar junto a Infante, pero ella no se lo esperaba. “No podía hablar, me solté llorando y le dije ‘señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante, usted no tiene ningún compromiso conmigo’”, relató.

González no pensó que en la oficina conjunta estuviera el mismo Pedro Infante escuchando la plática entre el director y ella, por lo que escuchó cómo Carmen se marchaba llorando en compañía de su madre, con quien había asistido felizmente a recibir el guion de su proyecto más anhelado.

El histrión le habría dicho inmediatamente a Fernando de Fuente que hiciera otro personaje estelar para la película, e incluso habría amenazado en no participar él en la misma si no existían dos personajes principales para mujeres.

Irma Dorantes y Pedro Infante se casaron y participaron en varias películas juntos (Foto: "David Estrada")

“‘¿Cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? No, no, no. Fernando, escríbame el otro personaje y que lo hagan estelar para que esta muchacha participe’”, Carmelita repitió las palabras del actor.

Finalmente, el director tuvo que aceptar volver a escribir todo el guion de Los hijos de María Morelos para que su actor principal no se retirara del proyecto y el sueño de Carmelita se cumpliera.

Desde entonces, ella aseguró, guardó un gran cariño por él y, sobre todo, un gran respeto, pues Pedro Infante acudía a los llamados con sus líneas completamente en la memoria, la cuales habría ensayado por horas.

Carmelita González también participó en telenovelas (Foto: Twitter / @cine_mexicano)

Carmelita González participó en más de 100 películas, pero también tuvo grandes papeles dentro de telenovelas como Mi destino eres tú, Alegrijes y Rebujos, Gotita de amor, entre una veintena más.

Murió a los 81 años en el Hospital Santa Elena el 30 de abril de 2010, después de que una neumonía no le permitiera seguir en pie. Su sepelio se llevó a cabo de forma privada debido a que ningún miembro de la ANDA o antiguo compañero de la actriz acompañaron a la familia.

