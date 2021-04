“Luna”, el nuevo sencillo en el que Vadhir Derbez debutó vestido con botarga de pollo

El video es una historia de amor (Foto: Captura de pantalla/Youtube Vadhir Derbez)

Vadhir Derbez no sólo es actor, sino que desde hace un tiempo decidió tomar el camino de la música y el pasado miércoles dio a conocer su nuevo sencillo “Luna”, el cual cuenta con la colaboración del caribeño Ir Sais y, además, está acompañado de un inesperado video oficial.

“El video está tan bizarro que creo que eso va a hacer que mucha gente lo vea de principio a fin”, explicó el hijo de Eugenio Derbez para Efe.

En el audiovisual que hasta el momento cuenta con más de 70 mil visualizaciones y 7 mil me gusta, puede observarse a Vadhir disfrazado con una botarga de pollo y en una relación romántica con su gran amiga Fabiola Guajardo.

La narrativa señala que el protagonista del video quiere competir en una carrera de disfraces, situación que genera bastantes conflictos en la inusual pareja y orilla a que Derbez deseche en la basura su vestimenta. Pero, en el momento en que está preparando la retirada, voltea y se encuentra a Fabiola lista para ir con él al concurso y con un atuendo de abeja.

Vadhir colaborará próximamente con una intérprete muy famosa (Foto: Captura de pantalla/Youtube Vadhir Derbez)

“Es un tipo medio ‘freaky’ que se la vive metido en esta ‘botarga’ que es un pollo. Se ve chistoso y ‘cool’ el video”, relató Vadhir para la agencia de noticias y remarcó que en un inicio pensaba el audiovisual como algo abstracto, pero que poco a poco se tornó en una historia de amor.

Por su parte, el artista caribeño, Ir Sais es procedente de Bonaire, un municipio caribeño dependiente de los Países Bajos situado en una isla al sur del mar Caribe.

El cantante mencionó que, a pesar de los estilos diferentes de música, tanto él como Derbez se “acoplan bien”. Además, en el reciente featuring, Ir Sais canta en la lengua hablada de Bonaire, lo cual otorga -según el intérprete- un toque tropical a la melodía y permite una buena armonía.

“Creo que por mi parte le aporto tanto con el estilo de voz como con el mensaje. Además, tiene una cosa muy ‘popera’ y el lado de él (Ir Sais) que también es muy tropical, a parte de que el canta en su dialecto que se llama papiamento. A mí me encanta como se escucha espero que la gente la reciba con mucho cariño”, contó Derbez.

Aunado a “Luna” y “Buena Suerte”, el cantante mexicano también ha adelantado previamente que tendrá una colaboración con Ximena Sariñana.

En el video, Vadhir quiere participar en un concurso de botargas (Foto: Captura de pantalla/Youtube Vadhir Derbez)

Apenas a finales de 2020, el integrante de la “Dinastía Derbez” habló sobre su situación financiera y aseguró que su padre Eugenio no ha impulsado su carrera musical.

El apellido solamente sirve para abrir un poquito una puerta cuando la gente te ve de una manera más amigable. O sea, te ven con una cara diferente porque no eres un extraño completamente. Pero de ahí, a que alguien vaya a apostar su dinero por ti, es muy diferente.

“Te tienes que ganar el papel, tienes que hacer un casting… El apellido me puede dar la cita, pero no me aprueba la audición. Yo me he tenido que ganar todo lo que tengo, nada se me ha dado fácil, muchas veces no me he quedado en proyectos y también se vale, así es la vida del artista”, contó el famoso a la revista TVyNovelas.

SEGUIR LEYENDO: