Exhiben agresiones de Alejandra Guzmán a Frida Sofía: “Tenemos un problema con el alcohol”

Los representantes legales de Frida Sofía buscarán demostrar ante el juez que lleva el caso en México que quien comenzó la fuerte pelea en un restaurante en Las Vegas, Estados Unidos fue la misma Alejandra Guzmán.

La modelo, cantante y empresaria compartió al mánager de “La reina del rock” una serie de imágenes, videos y mensajes que dejan ver los rasguños y moretones que la intérprete de Hacer el amor con otro le hizo en una fuerte pelea que ambas protagonizaron.

“Las dos tenemos un problema con el alcohol y nos saca lo peor”, se alcanzó a leer en las capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp compartidas por Suelta la sopa.

“Mi mamá siempre me pegó y la única verdad es que no lo voy a soportar. Yo sé que ayer estaba inconsciente cuando me empezó a jalar el pelo porque me estaba abrazando cinco minutos antes”, escribió Frida Sofía un día después de las agresiones.

Además del material visual, Frida también compartió audios donde se le puede escuchar llorando. “No tengo nada que esconder, nada. Lo único que oculto de mí misma es mi dolor”, relató en inglés con su interlocutor.

En las fotos compartidas se observan rasguños y moretones en los brazos y manos de la modelo. “Y la entiendo porque yo tampoco soy una palomita blanca, pero pues ya me defiendo. Me duele mucho pelear con mi mamá, ya no sé ni que decirle”, le escribió al representante de la hija de Enrique Guzmán.

Ante la gran cantidad del alcohol que “La Guzmán” ingirió ese día, Frida Sofía sospechó que había olvidado lo que le había hecho un día anterior. “Creo que mi mamá no se acuerda de ayer”, escribió en un mensaje de WhatsApp.

El ex maquillista de Alejandra Guzmán, Octavio Torres, dio a conocer que hace dos años presenció el fuerte enfrentamiento que tuvo lugar en el 2017.

Según el relato de Torres, ambas mujeres estaban disfrutando de una botella de la bebida alcohólica japonesa llamada sake. En el momento en que se dieron cuenta de su alto precio, Frida cuestionó a su madre: “¿Por qué no mejor me das ese dinero a mí?”.

Alejandra se molestó y según el ex maquillista fue Frida quien comenzó a atacarla físicamente, por lo que la amiga que acompañaba a “La Guzmán” tuvo que recurrir a separarlas.

Los golpes continuaron hasta el momento en el que todos los presentes se subieron a una camioneta, en donde por cuatro horas Alejandra Guzmán supuestamente tuvo que soportar los jalones de cabello e insultos por parte de su hija, quien iba en un asiento detrás de ella.

Octavio Torres aseguró que la intérprete de Eternamente bella intentó agredir a su hija, pero que en ningún momento lo logró.

Además, Alejandra Guzmán en realidad le cedió el departamento que compartían en Miami porque le tenía miedo a la hija que tuvo con el empresario Pablo Moctezuma, y que tenía que esconderse de ella para que no la agrediera.

Sin embargo, en la entrevista que Frida Sofía le otorgó al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la influencer confesó que nunca había agredido a su madre hasta ese día, pues era su madre la que siempre se iba a los golpes contra ella.

Según la famosa rockera ha tratado de buscar a su única hija para arreglar los problemas entre ellas, situación que la misma joven desmintió en una entrevista con Lucía Méndez.

A raíz de las declaraciones que hizo la modelo sobre los abusos de su abuelo, el famoso cantante de rock Enrique Guzmán, ha reavivado el fuego de la inacabable pelea que mantiene con Alejandra Guzmán y con toda la Dinastía Pinal.

