A 16 años de la muerte de Mariana Levy: cómo Talina Fernández siguió comunicándose con ella

Talina Fernández y Mariana Levy llegaron a decir que su relación era más de mejores amigas que de madre e hija (Fotos: Archivo)

Era 29 de abril de 2005 cuando en la televisión se dio una noticia repetina: de boca de Jorge “El Coque” Muñiz, quien era conductor de Nuestra Casa, se anunció a los televidentes la muerte de Mariana Levy, actriz y cantante que era hija de Talina Fernández, también presentadora del desaparecido programa.

Todo ocurrió en un intento de asalto del que Mariana y su familia fue víctima cuando iban de camino a un parque de diversiones. Hasta la fecha son recordadas sus últimas palabras, “Me voy a desmayar”, antes de caer al suelo y morir por un infarto producto de la impresión y el miedo.

Este evento marcó a sus hijas María y Paula, y a su esposo José María Fernández “El Pirru” (quienes vieron morir a Mariana), pero también a la mísmisima Talina Fernández, puesto que llevaba una relación de amor, de complicidad y de compresión mutuos entre madre e hija. Esta periodista y presentadora de televisión ha reiterado en muchas ocasiones el profundo dolor que todavía siente al recordar a Mariana.

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005. Tenía 39 años (Foto: Archivo)

Sin embargo, la también llamada “Dama del Buen Decir” ha sabido sobrellevar esta pena con el paso de los años. Muchos la han reconocido como una mujer muy propia y de una gran fortaleza, pero también como una madre que nunca ha olvidado a sus hijos, incluso si una de ellos partió de manera abrupta. De hecho ha llegado a mencionar que ha podido mantener contacto con Mariana.

Esta historia tiene que ver con el piar de una ave y con una medium. Talina Fernández, en una entrevista que Gustavo Adolfo Infante en 2017, platicó que un tiempo después de la muerte de su hija tuvo una visita especial. Era de noche y estaba en su casa en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México; la presentadora de televisión señaló que en su casa tiene un enorme árbol.

Fue desde dicho árbol en el que Talina escuchó el sonido de un ave. Ella, desde su terraza, observó al animal mientras este no dejaba de hacer ruido. En esa ocasión, con gracia, la Dama del Buen Decir recordó que, “como loquita”, le preguntó a ese pájaro: “Mi vida, ¿eres tú? Mamita, dime”. La única respuesta que obtuvo fue el constante piar de dicha ave.

Talina contó que en alguna ocasión llegó a saber de su hija a través de una ave (Foto: @talinafernandezoficial 7 Instagram)

Talina mencionó que mucha gente la contactó para asegurarle que estuvieron ante la presencia de Mariana. La conductora, escéptica, desechaba tales testimonios incluso si no eran hechos con malas intenciones. Ella sentía que sólo le podría creer a una sola persona; es decir, Concetta Bertoldi.

Concetta es una medium de Estados Unidos, radicada en Nueva Jersey y que cruzó caminos con Talina gracias al programa de Nuestra Casa. Ya fuera porque le inspiró confianza o por mero instinto, Fernández estaba segura de que sabría de Mariana a través de esta medium. El tiempo le dio la razón.

Y es que, repentinamente, Talina recibió en su casa una llamada de la propia Concetta. En primer lugar la contactó para darle el pésame por su pérdida, pero de ahí comenzó a decirle que ha podido hablar con Mariana, asegurándole que estaba a salvo. Talina, impresionada, le pidió que le dijera a su hija que le diera una señal con la cual pudiera creer que en serio estaba contactándola a través de Concetta.

Aseguró que Concetta Bertoldi llegó a decirle detalles muy específicos sobre su hija Mariana (Foto: Archivo)

Luego de un breve silencio, esta medium le respondió: “Mi vida, dice Mariana que si no te bastó con el canto del pájaro”. Talina aseguró que no había forma de que Concetta supiera el detalle de la ave, que no lo comentó y que esto ocurrió cuando ella estaba a solas. Tampoco lo había comentado con nadie.

El incidente no se repitió, hasta donde se sabe. La Dama del Buen Decir comentó que, a partir de ese contacto con Concetta se hicieron buenas amigas. De ahí ha continuado su vida como figura materna para sus nietos; especialmente para María, a quien tuvo que adoptar legalmente luego de que Mariana muriera.

Más allá del recuerdo y de que ve a Mariana Levy a través de María, Paula y José Emilio, Talina también ha mencionado que hay días donde escucha la voz de su hija en la entrada de su casa. Según lo que le comentó a Gustavo Adolfo Infante en alguna ocasión, la ha escuchado saludar con su voz cantarina diciendo “¡Ma!”.

