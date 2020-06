Mariana Levy apareció como deudora en casa donde vivió “El Pirru”

El empresario José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru” y quien fue pareja de la fallecida actriz Mariana Levy, dijo en relación a la casi millonaria deuda que adquirió tras haber habitado en la propiedad en el estado de Morelos que perteneció a la actriz. La deuda ascendió a tanto debido a que no se pagó el servicio de mantenimiento por casi una década.

Fernández dijo que él se ofreció a pagar la deuda que había contraído con la administración de los condominios, algo que le fue negado por el presidente de dicha administración, Victor Manuel Ríos Jacques, quien además colocó el nombre de Mariana Levy en una marquesina a las afueras del fraccionamiento. “El Pirru” dijo que esto se debe a que Ríos "le ha cultivado odios " y que ese es el motivo principal por el cual puso el nombre de Mariana para exhibirlo.

Recientemente, Fernández publicó una carta en la que culpa a Ríos Jacques del mal trato y daño al nombre de su fallecida esposa y dijo que todos los servicios le han sido suspendidos, incluidos luz y agua, por lo que ha tenido que instalar una toma separada. “El Pirru” también dijo que él ha entregado un plan de pagos con el fin de ponerse al corriente de la deuda pero que el administrador le negó esa posibilidad.

En la carta que publicó culpó al administrador de los condominios de tener odio contra su familia por lo que le ha negado la posibilidad de pagar el adeudo de la propiedad aunque afirma que no es su responsabilidad pues “debe ser el albacea el que tiene que responder por esa propiedad", la cual pertenece a sus hijos María, Paula y José Emilio.

Sabes que yo ya no me meto en esto, estaba afortunadamente ya alejado de estas cosas mediáticas, el tema es que se están metiendo directamente con mi familia, y yo no quiero hacer más rollos, yo escribí una carta en la que explico todo y mi conciencia está tranquila