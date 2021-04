“¿Crees que temo a represalias?”: Alfredo Adame minimizó la demanda de Gustavo Adolfo Infante en su contra

Foto: Infobae México.

El actor Alfredo Adame respondió al conductor Gustavo Adolfo Infante sobre la supuesta demanda que interpondría por la filtración de datos personales a través de redes sociales y estados de WhatsApp. “Que se haga viral, que lo suban a redes”, dijo el candidato a diputado por Redes Sociales Progresistas (RSP).

A ello incluso pidió que los datos del conductor se viralizaran, Adame afirmó que consiguió el número personal de Infante por medio de grupos de fans que tiene. Solicitó a sus fans incluso replicar los datos que lleguen a encontrar.

“Contrata al payaso Gustavín”, “contrata el show de Cara de Sapo”, Se leía en sus estados más recientes. Y aunque el Infante prometió represalias legales por la filtración de su número personal, Adame aseguró que no tiene miedo a represalias legales.

Por otro lado, el actor indicó que si estos datos llegaron a él, fue por fanáticos que le dan su apoyo y que les gustaría ver “cómo le dan en la madr*” al conductor.

“Manos le van a hacer falta para pelarme la riat*. Es un pobre estúpido ignorante me va a demandar porque según yo le publiqué sus teléfonos. No, no los publiqué, los publicaron en 20 páginas de fans que tengo y de gente que me apoyaba y lo que quieren es darle en la madre, ¿crees que le temo a represalias de un sapo como ese? No, para nada”, comentó el candidato a Infobae.

Dijo que una de las lecciones que le dio su padre fue no temerle a nadie, a ello agregó que incluso hacía la invitación a que internautas siguieran compartiendo datos de Infante, mientras no les causara problemas. “Cuando tenía 11 años me dijo mi papá: nunca le tengas miedo a nada ni a nadie, así que se haga viral, que lo suban a redes, mientras no los castiguen, que se replique”, agregó Adame.

En tanto, en una transmisión de su canal de YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó cómo comenzaron sus problemas con el actor, también adelantó detalles sobre la demanda que planea para Adame.

“Él un día me invita a comer con Juan José Duque y me dice ‘el Rey Grupero es un violador, narcotraficante, golpea personas transexuales, pero mañana va a haber una trans en mi casa’, así que mandamos a una reportera y a la hora de la entrevista todo era inventado por Adame”, dijo en una transmisión el 16 de abril.

“Estamos denunciando, yo y Grupo Imagen, ante la plataforma correspondiente la cuenta en la que se divulgó mi número personal. Este tipo de actos no puede quedar impune. Junto con mis abogados procederemos ante la Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas y de la Fiscalía General de la República por los delitos de extorsión.

“Además se va a proceder ante el INE y la Fiscalía de delitos electorales en caso de que dicho acto fuese cometido por un candidato político, que sí, es Alfredo Adame. Todo tiene un límite. El señor Alfredo Adame se pasó de la raya. Es su estilo, y lo hace de manera impune y lo voy a denunciar. Ya basta”, agregó Infante en su programa de YouTube .

El conductor de televisión, aviador, empresario y conferencista de 62 años de edad, recién se lanzó como candidato del emergente partido Redes Sociales Progresistas (RSP) para ser diputado federal. Y aunque no han pasado más de un mes desde el arranque de las campañas, él ya protagonizó un escándalo pintado de guerra electoral por la supuesta malversación de recursos públicos destinados a su campaña.

