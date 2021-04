“Me he de morir y me has de extrañar”: Eugenio Derbez reclamó a Aislinn Derbez que no lo visita

Eugenio y Aislinn tienen una buena relación familiar y conviven regularmente. (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

El actor mexicano, Eugenio Derbez, mandó unos audios a su hija Aislinn en donde le reclama por no visitarlo más seguido, además de que aseguró que la joven de 34 años si va a su casa o planea reuniones con la familia pero cuando él no está.

El día de ayer, la actriz y modelo mexicana compartió un audio que le mandó su papá vía WhatsApp, en donde le hace un par de comentarios relacionados a hechos que, según el actor, hace su hija cuando él sale de viaje.

“Por cierto, tu nada más esperas que yo me vaya de viaje para hacer fiestas, invitar a tu casa, ir a visitar la mía. O sea, has de ser de las de: -Ale, ¿y mi papá?-, -Aquí anda, ¿qué querías?-, -a no, nada nada, bye-. -Ale, ¿y mi papá?-, -Ya se fue de viaje a trabajar-, -Perfecto, vénganse a la casa o si quieren voy a la albercada, vamos a convivir-”, se escuchó decir al comediante.

Video: Instagram/@aislinnderbez

Con ello, Eugenio expresó sentirse excluido de algunas de las reuniones que hace su hija porque casualmente las realiza cuando él no puede asistir por cuestiones laborales. El productor concluyó su audio con la frase: “Me he de morir y me has de extrañar”.

A todo esto, la protagonista de la película A la mala respondió asegurándole que ella se presenta todos los fines de semana en su hogar porque así está acostumbrada y no necesita que él este presente para poder ir, ya que también visita a su esposa, Alessandra Rosaldo, con quien lleva una excelente relación, y a su hermana Aitana.

En tono de broma, la modelo le respondió a su papá con el siguiente mensaje: “Chale, yo voy igual que siempre, menso, todos los fines de semana estés o no”.

(Foto: mauochmann / Instagram)

Al compartir la conversación privada que tuvo con su progenitor con sus seguidores de Instagram, Aislinn demostró la buena relación que existe, no sólo entre ellos, también con todos los integrantes de la dinastía Derbez.

Conviven tanto que en el 2019 estuvieron dispuestos a trabajar juntos en una serie en la que se trató de mostrar cómo es vivir como un integrante de la familia. De viaje con los Derbez fue un programa que constó de 8 episodios en donde todos salieron de vacaciones juntos. Incluso, en esa temporada los acompañó el entonces esposo de Aislinn, el actor Mauricio Ochmann y la hija que tienen juntos de nombre Kailani.

Hace algunos días, la cantante Alessandra Rosaldo, publicó en sus redes sociales que el estreno de la próxima parte de la serie será el 20 de mayo y estará disponible en Amazon Prime Video. Además de ellos dos, participaran todos los hijos del actor: José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

Sin embargo, para Eugenio Derbez no son suficientes cuatro hijos, pues recientemente realizó un concurso entre los usuarios de TikTok para adoptar a cuatro de ellos con los que va a formar una familia digital. El comediante declaró que tuvo que elegir a sus “hijos Adoptiktoks” entre 725 mil solicitudes de “adopción”.

Los ganadores son el gimnasta olímpico mexicano Mariano Razo; Emmanuel Martínez, quien hace sátira en la plataforma; Paulina Tovar, editora de video, reconocida por los montajes y efectos visuales que realiza; Stephanie Leal, comediante natural y Luis Chaparro, quien hace representaciones de personajes cotidianos como médicos, aficionados, taqueros, entre otros.

