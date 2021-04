Guillermo del Toro mostró un vistazo de “Trollhunters, rise of the titans” y las imágenes dividieron a fanáticos

Foto: Captura/Twitter @NetflixFilm

El famoso director mexicano, Guillermo del Toro liberó el trailer de su film animado Trollhunters, rise of titans y encendió sus fans en Twitter. Los halagos no se hicieron esperar por el adelanto de su producción animada que formará parte de una saga de series con temática de magia en el rey de los streamings: Netflix.

Sin embargo, los fanáticos del cineasta expresaron que esperaban el tráiler de Pinocho, la otra ansiada película del mexicano. “Amo tus películas, pero odio Netflix, ¿Qué pasó con Pinocho de GDT (Guillermo del Toro)? Tenemos una película que parece de Pixar en vez de eso”, escribió un internauta.

Divide del Toro a Tuiteros

Algunos comentaron en la publicación de del Toro que desconocían la saga de Tales of Arcadia, otros expresaron emoción total por el film que se estrenará el 21 de junio en el streaming. “Me encanta que las respuestas se dividen en gente que le vale un cacahuate Tales of arcadia y en los fans emocionados KAJSDHKAHSD P.D: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, expresó una tuitera.

“Chingón Don Memo, a esperar el verano y continuar tan buena saga que se aventó”, ”Oh no, yo esperaba DC Comics JLD”, fueron algunos contrastes que se leyeron en el tuit del director. Algunos esperaban adelanto de una nueva versión de The Justice League Dark, otros Pinocho, y los fans más acérrimos se muestran agradecidos.

Trollhunters: Rise of the Titans, será la conclusión de su saga de fantasía Tales of Arcadia, conformado por las series Trollhunters, 3Below: Tales of Arcadia y Wizards: Tales of Arcadia.

El anuncio de este proyecto llega justo con la llegada a Netflix de Wizards, la tercera serie de este universo de fantasía que ha cautivado a jóvenes y adultos y que tuvo una excelente recepción por parte de la crítica. La película Trollhunters: Rise of the Titans cuenta con esta sinopsis oficial:

“Arcadia puede parecer una ciudad ordinaria, pero se encuentra en el centro de líneas mágicas y místicas que la convierten en un nexo para muchas batallas entre criaturas de otros mundos, incluidos trolls, extraterrestres y magos.

Ahora, los héroes de las exitosas series ‘Trollhunters’, ‘3Below’ y ‘Wizards’ se unen en su aventura más épica hasta el momento, donde deben luchar contra la Orden Arcana por el control de la magia que los une a todos”, se lee en el material compartido por Netflix .

El show original trata sobre cómo un joven humano se convierte en el Trollhunter tras encontrar un amuleto mágico. Debido a que pertenece a otra especie, debe ganarse el respeto de los trolls con ayuda de sus amigos humanos Toby y Clara, y de los trolls Blinky y AAARRRGGHH!!!. Inspirada en los libros de Daniel Kraus y Guillermo del Toro, la serie nos lleva a mundos y situaciones con el sello inconfundible del cineasta mexicano, quien ha demostrado ser un verdadero apasionado de la fantasía en todas sus formas, pero especialmente en aquella que involucra monstruos. Del Toro dijo en un comunicado (vía IndieWire):

“El equipo Trollhunters se comprometió, hace aproximadamente una década, a intentar superar los límites de la animación CGI en 3D creada para televisión. Tomamos decisiones desde el primer momento con respecto a cada activo y cada decisión audiovisual. Esbozamos una vasta trilogía de mitología y personajes interconectados que siempre esperamos Inque culminara con una reunión masiva de ‘estrellas’.

Afortunadamente para nosotros, DreamWorks Animation y Netflix compartieron la ambiciosa idea de hacer las tres series, entretejidas, y luego terminar con una película más grande y de tamaño épico. Queríamos que la película mejorara y se expandiera, pero también que ofreciera más alcance, más espectáculo, más emoción también. Estamos muy orgullosos de ‘Tales of Arcadia’ y muy ansiosos por ofrecer este espectacular final para la audiencia”, se lee en el comunicado del proyecto.

