Survivor México 2021: qué integrantes cambiaron de equipo y por qué

Después de dos domingos de eliminación en Survivor México, la tribu Jaguares ya cuenta con sólo 10 integrantes frente a los 12 de la tribu Halcones (Foto: Instagram@dlimongerzso)

Al final de la emisión de Survivor México el pasado 22 de abril, los capitanes de cada tribu fueron reunidos para informarles que tendrían que intercambiar a uno de los integrantes, en el capítulo del jueves 23, se revelaron la decisiones de estos personajes.

Por un lado Sargento Rap -de Jaguares- seleccionó a la cantante Denisha mientras que en Halcones, Bella de la Vega fue elegida por Pablo Martí, capitán del equipo.

Ambas intercambiaron su banda y se dieron la mano, por lo que ahora cada tribu tiene a una nueva integrante; Denisha tiene en su poder el tótem individual, el cual sirve para evitar una eliminación en caso de perder la competencia del fuego de la extinción.

Por otra parte Bella de la Vega había tenido diversas discusiones con Halcones, su ex tribu, al principio Bárbara la había criticado por no colaborar de manera equitativa, después fue señalada por su desempeño bajo, al punto que en los dos domingos de eliminación había sido la sentenciada, no obstante, en ambas ocasiones se salvó.

Denisha ahora pertenece a Halcones mientras que Bella es de Jaguares (Foto: captura de pantalla Instagram/@survivormexico)

Bella de la Vega fue recibida de manera afectuosa por su nueva tribu mientras que Halcones planean convencer a Denisha que les dé el tótem individual, el cual puede ser intercambiado e incluso robado por cualquier integrante, sin embargo, de acuerdo con la ex-halcón, mantendrán su estrategia con un bajo perfil hasta ganar su confianza.

Además de intercambiar a un integrante, las tribus acudieron al concejo Tribal donde Memo fue sentenciado al juego de la extinción por parte de Halcones, este actor de 25 años se dijo afectado por haber sido seleccionado por su equipo.

Memo Dorantes se ha lesionado de manera constante en el programa desde el primer episodio, donde le sangró el pie mientras nadaba; también sufrió un golpe que le hizo sangrar la barbilla ya que se golpeó contra un poste en una competencia donde llevaba los ojos vendados.

Por otro lado, en un reto por la inmunidad individual, el cantante Dennis Arana obtuvo este beneficio tras mantener el equilibrio sobre una plataforma mientras sostenía una pelota en una base, así que este concursante perteneciente a la tribu Jaguares podrá estar seguro de que no volverá a casa en la tercer semana.

Dennis Arana no será eliminado en la tercer semana de Survivor (Foto: captura de pantalla Twitter/@mexico_survivor)

Mientras que la tribu Halcones representada en color verde decidió conservar a su líder, es decir Pablo; Sargento Rap fue seleccionado por sus compañeros como su nuevo capitán de equipo, anteriormente era Daniel, quien expresó su deseo por continuar representando a Jaguares.

A pesar de su decisión, algunas integrantes de Halcones han tenido conflictos con su capitán pues lo consideran machista, una de ellas es Bárbara Falconi.

Una de las competencias del 14 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@survivormexico)

La manera en que este reality llega a las pantallas de sus seguidores es la siguiente: en la señal de Azteca Uno hay dos horarios, el domingo está dedicado a las eliminatorias mientras que de miércoles a viernes los capítulos se enfocan en el desarrollo cotidiano de la vida de los Halcones y Jaguares.

Entre semana, el programa se transmite de 19:30 a 22:30 horas, en esta emisión se pueden ver las jornadas de los competidores así como las cápsulas en las que los concursantes expresan sus emociones y opiniones de lo que va ocurriendo. Por otro lado, las eliminaciones ocurren los domingos, día en que Survivor México se transmite a las ocho de la noche.

