La emotiva despedida de Nicole Regnier de Exatlón Estados Unidos

La competencia en Exatlón Estados Unidos no perdona. En la transmisión del pasado 25 de abril (es decir, día de eliminación), el equipo de Los Famosos se vio seriamente afectado luego de perder la contienda de la semana y que el capitán, Jeyvier Cintrón, tuviera que elegir a Nicole Díaz para enfrentarse contra Nicole Regnier en el duelo de eliminación. Desafortunadamente Regnier terminó por decirle adiós al programa y a su sueño de proclamarse campeona.

No es la primera participación de la colombiana en este reality show; de hecho, fue una de las concursantes durante la tercera edición estadounidense de Exatlón. Como ella han habido varios atletas que han pedido la revancha para hacerse con el título de campeón o campeona; sin embargo, tras esta última despedida, Nicole sorprendió a todos al expresar el profundo cariño que le tiene a la producción de Telemundo, así como a sus ahora ex compañeros de equipo.

Frederik Oldenburg, luego de anunciar la eliminación de Regnier, le pidió que diera unas palabras de despedida. Tuvo presente cómo al principio le costó trabajo acoplarse al ritmo y a los hábitos de Los Famosos: “Todos están diferentes. Yo, sobre todo, la más rara de todos, porque todos más o menos son de una misma edad, pero yo parezco una mujer de 50 años en este cuerpo. (...) Poco a poco fui aprendiendo como a quererlo a cada como era, a no querer cambiar nada”.

Nicole era uno de los elementos más queridos del Team Famosos entre el público (Fotos: @nicoleregnier11 / Instagram)

A partir de ese momento sus compañeros, notoriamente conmovidos, se debatían entre las risas y las lágrimas. Nicole siguió hablando y expresó lo feliz que estaba de haber pertenecido a ese equipo, pues lo consideró uno de los más fuertes en toda la historia del programa. También destacó la fortaleza de su lazo, tanto así que le agradó saber que ella podía alegrarse con los logros de los demás, y viceversa.

Por otra parte, Nicole fue clara al expresar cómo el programa de Telemundo le cambió la vida: “Sinceramente, te digo, yo nunca fui a la universidad, nunca. Para mí Exatlón ha sido como la universidad de mi vida. Yo acá lo aprendí todo. Aprendí a convivir, a tratar con gente diferente, a crecer como deportista...”, luego de ello tuvo que detenerse un momento, puesto que rompió en llanto.

Así, entre aplausos, abrazos y palabras de despedida y cariño, Los Famosos vieron partir a Regnier. Sin embargo, la futbolista profesional no se detuvo ahí. Luego de irse de aquella playa de República Dominicana, compartió en su cuenta de Instagram el video de despedida que le hicieron en el programa y dio un segundo mensaje para hablar de su salida, mismo que fue igual de conmovedor que el que dio frente al resto de su equipo.

Aseguró que Exatlón Estados Unidos ha sido su "universidad de la vida" (Fotos: @nicoleregnier11 / Instagram)

“¡Hoy quiero dar gracias a tanto!”, escribió en dicha publicación en su red social. “A Exatlón Estados Unidos (le doy) infinita gratitud. Ustedes cambiaron mi vida, me enseñaron que las cosas mas sencillas son las que hacen que la vida sea verdaderamente grande”.

Hay que recordar que Nicole tuvo varias dificultades al principio, puesto que su temperamento y la falta de entendimiento entre su equipo la llevaron a tener algunos problemas con sus compañeros. Sin embargo, tanto ellos como la propia producción le pedían que fuera mucho más tolerante; esto, a su salida, se vio reflejado por el cariño que le guarda ahora a todos: “A través de ustedes conocí compañeros que se volvieron amigos y luego familia. Me corregían, me enseñaban, siempre estaban ahí en los momentos que creía no poder mas. Gracias por haber sido incondicionales conmigo”.

Nicole Regnier, de acuerdo con su biografía oficial de Exatlón Estados Unidos, es una futbolista profesional de 24 años nacida en Colombia. Luego de irse a vivir a Italia por un tiempo, comenzó a surgir su pasión por este deporte; esta disciplina la nutrió tanto que incluso llegó a representar al equipo nacional colombiano en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

