Así habló Frank Beltré sobre su expulsión de Exatlón Estados Unidos

Frank Beltré fue uno de los competidores expulsados de Exatlón Estados Unidos (Foto: Instagram @beltre__)

El pasado 11 de abril, durante el programa de eliminación de la producción de Telemundo se anunció la salida defintiva de Frank Beltré junto con la actriz Denisse Novoa. Ahora, a semanas de que el atleta abandonara el circuito deportivo de República Dominicana, el beisbolista se sinceró con los seguidores de Exatlón Estados Unidos.

Y es que desde hace semanas Beltré estuvo envuelto en una fuerte controversia luego de que comenzara a circular la noticia de que él y la también llamada “Pantera” fueron expulsados del programa de manera abrupta. Poco después habría especulaciones sobre los motivos de su salida y es que habrían encontrado a los competidores con teléfonos celulares (que va en contra de una de las reglas del programa) y marihuana.

Hay que recordar que nadie dentro de la producción de Telemundo dio explicaciones del porqué sacaron a estos dos atletas. Lo único que mencionó Frederik Oldenburg, conductor de esta edición, es que unos jugadores quebrantaron ciertas reglas.

Según rumores, la salida de Beltré se debería a que lo encontraron con teléfonos celulares y marihuana (fotos: @qbeltre__ / Insatgram)

Si bien Beltré mencionó que iba a hacer un live en Instagram para aclarar la situación y responder dudas que quedaron al aire, terminó por tomar una decisión repentina: no se comunicó en tiempo real con sus fans y prefirió limitarse a sacar un video de casi dos minutos y medio donde habló de su situación.

En el metraje Frank pidió disculpas por no haber hecho lo prometido y explicó por qué terminó optando por un mensaje breve. Mencionó que muchos internautas estuvieron comentando sus publicaciones para expresarle que, si no iba a decir la verdad, que mejor no dijera nada y punto.

Esto quizá haga referencia al live que la otra expulsada, Denisse Novoa, hizo hace unos días desde su propia cuenta. En la transmisión que duró alrededor de media hora, la actriz originaria de Veracruz aclaró a todos que no podía dar tantos detalles sobre su salida por un contrato de confidencialidad que tiene con la empresa.

Dio importantes declaraciones sobre su salida de Exatlón Estados Unidos y negó que su salida fuera por los motivos dichos en diversos medios (fotos: @qbeltre__ / Insatgram)

La reacción de los usuarios de Instagram ante las declaraciones ambiguas de Novoa fue rápidamente negativa, y la criticaron por no haber dicho nada realmente importante. Sin embargo, si algo aclaró Novoa fue que su salida no se debió a consumo de drogas dentro de la competición.

Devuelta a Beltré, sus declaraciones fueron similares a los de su ex compañera de competición, aunque fue mucho más claro y directo: “No es que no vaya a decir la verdad, es que no puedo entrar en detalles”. De ahí dio un anucio que sorprendió a todos y es que, si no puede hablar abiertamente sobre lo sucedido, es porque hay una posibilidad de que tanto él como Denisse puedan volver a Exatlón Estados Unidos durante la temporada que sigue al aire.

Tras decir lo anterior, habló sobre los rumores que hubo alrededor de su salida y que lo relacionaban con drogas. Beltré, mucho más franco, respondió “Esos rumores no son ciertos y yo y el equipo mío tienen una respuesta para esas redes sociales y esas personas que sacaron esa información sin tener pruebas”.

Frank Beltré no está interesado en limpiar su imagen en redes sociales (fotos: @qbeltre__ / Insatgram)

Luego de que Frank y Denisse fueran sacados de la justa deportiva, fueron ampliamente criticados por no dar declaraciones públicas de inmediato respecto al tema. Como ya se dijo, el rumor de su salida empezó a principios de abril, luego oficializaron esta el pasado 11 de abril y los dos atletas tardaron un poco más en salir a dar la cara.

Beltré quiso defenderse al respecto y dijo que guardar silencio no era una estrategia para limpiar su imagen ante los demás. De hecho, quiso dejar en claro que sólo le importaba mantener una imagen limpia para cuatro personas:

“La única imagen que a mí, a Frank Beltré, me importa es la imagen que mi mamá, mis dos hermanas y mi sobrina tienen de mí. Y pase lo que pase, regrese o no regrese a Exatlón, yo siempre seguiré siendo el niño bonito de mi mamá, el guardaespaldas y amigo de mis hermanas y el héroe de mi sobrina. Eso no va a cambiar”.

