Oscar 2021: el emotivo discurso de Thomas Vinterberg al recordar a su hija fallecida en un accidente de tránsito mientras filmaba “Another Round”

La película “Otra ronda” (”Another Round”), protagonizado por Mads Mikkelsen, ganó esta noche el premio Oscar como Mejor Película Extranjera. Al subir al escenario, el director danés Thomas Vinterberg recordó la trágica historia detrás del rodaje del filme.

La galadornada producción comenzó a principios de mayo de 2019, pero al cuarto día de rodaje Vinterberg se enfrentó a la peor noticia de todas: Ida, su hija de 19 años, había muerto en un accidente de tránsito. La ex mujer del realizador Maria Walbom, estaba llevando a Ida a París cuando otro conductor, distraído con su teléfono móvil, chocó contra ellas. Walbom se recuperó de sus lesiones, pero Ida murió al instante.

Tras lo ocurrido, Vinterberg se enfrentó al dilema de continuar con la película o no. “No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar. Ella hubiese odiado eso. Así que decidimos hacer la película para ella. Esa era la única forma en la que podíamos hacerla”

La gran presencia de la hija del realizador en el proyecto queda registrada al final, cuando aparece un mensaje en el que le dedica la película.

Al aceptar el Oscar, como había hecho al aceptar el BAFTA, Vinterberg le dedicó la película. “Lo más importante es agradecer a mi hija Ida, que ya no está aquí. Ella estaba más entusiasmada con este proyecto que cualquier otra persona “, dijo Vinterbeg durante su discurso. “La extrañamos e hicimos esta película para ella “.

Ida planeaba interpretar a la hija de Mikkelsen en la película y había compartido su pasión por el proyecto con su padre. En lugar de detener completamente la película, Vinterberg decidió honrar el amor de Ida por la película terminando el rodaje.

Vinterberg recuerda que le envió el libreto a su hija cuando ella estaba de viaje en África. “Compartió su amor incondicional por este proyecto”, reconoció.

“Hablé con el psiquiatra y me dijeron: ‘Bueno, si puedes trabajar, deberías’”, dijo Vinterberg en una entrevista con The Times en enero. “Y luego tuve una conversación con Mads y el resto del equipo, y dijimos, ‘Ida odiaría si nos detuviéramos. Entonces, haremos la película por ella ‘. Y de alguna manera lo superamos. Supongo que me ayudaron “.

Mikkelsen también ha hablado sobre cómo este suceso impactó en el filme. “Siempre fue una película sobre abrazar la vida, pero por esta tragedia se convirtió en una película sobre abrazar la vida en una magnitud que no anticipamos. Tan trágica como es, la película se ha vuelto mucho más bonita como resultado. Nadie quiere pagar ese precio otra vez, pero eso es lo que ocurrió”.

Además de Mikkelsen, “Otra ronda” cuenta en su reparto con Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe.

