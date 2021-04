“Te estás durmiendo”: Escorpión Dorado casi muere por descuido de un chofer

En su canal principal, Escorpión Dorado tiene 8 millones y medio de suscriptores (Foto: Instagram/goldenescorpion)

Recientemente el creador de contenido conocido como El Escorpión Dorado se subió al jet privado de Roberto Palazuelos para entrevistarlo. Después del encuentro, el equipo de este influencer sufrió un susto camino a su casa, porque el chofer se quedó dormido durante el viaje.

Alex Montiel contó a través de su canal de YouTube La lata cómo ocurrió el incidente que casi termina en un accidente automovilístico. El chofer se iba quedando dormido y provocó que la camioneta en donde iban se desviara dos veces hacia el acotamiento (topes pequeños) de la carretera, produciendo un sonido que despertó al acompañante del youtuber.

Por su parte, Alex Montiel explicó que él viajaba en la parte trasera de la camioneta porque estaba intentando descansar y no se percató de la situación hasta que frenaron en una gasolinera.

“Se supone que traíamos a una persona para manejar; un chofer que se dedica a eso, que está descansado. Yo me fui atrás, y de repente siento que el carro va avanzando, no sientes nada hasta que el coche va parando, entonces empiezo a escuchar cuchicheo y siento que se orillan y ya veo como luces de gasolinera y le pregunto a Chava que qué pasó, ¿todo bien?”, recordó en su canal.

Alex Montiel, quien creó el personaje Escorpión Dorado, tiene una sección llamada Anecdotario (Foto: captura de pantalla/YouTube La Lata)

Durante su video uno de sus acompañantes intervino para contar su versión de la anécdota, Salvador afirmó que él observó al chofer quedarse dormido y le aconsejó frenar en una gasolinera para que se despertara, pues las manos se le caían al intentar sujetar el volante.

“Se empezó a quedar jetón, yo estaba jetón igual pero me desperté por el sonido, le dije ‘güey, te estás durmiendo’, y me ve y me dice ‘no’, y le dije ‘tengo el volante’. Nos paramos en la gasolinería, y él estaba urgido por bajarse al Oxxo, ya ahí creo que se compró un Gatorade para despejarse y ya, no me quedó otra más que hacerle la plática todo el camino”, recordó Salvador.

Después de la anécdota el influencer le recomendó a sus casi 3 millones de suscriptores que tuvieran cuidado con los accidentes en la carretera y que mantuvieran en alerta sus sentidos.

“Sí te malviaja porque se supone que para eso los contratas, dormirte manejando es peligroso, cuídense mucho por favor”, explicó hacia el final del video titulado Grabamos en el jet privado de Palazuelos, te cuento todo lo que no se vio de su sección Anecdotario.

Roberto Palazuelos hizo firmar de broma un contrato al Escorpión Dorado. (Foto: @robertopalazuelosbardeaux/ Instagram)

A través su canal Peluche en el Escuche, el Escorpión Dorado compartió un video donde se modificó la dinámica de entrevistar a una celebridad al volante, pues en esta ocasión fue “al aire”, se trató del actor y empresario Roberto Palazuelos quien aprovechó la ocasión para anunciar que tenía una sorpresa para el youtuber.

“Esto es algo único que se ha hecho para el Escorpión, porque cuando el Escorpión y Palazuelos se unen...”, afirmó el dueño de la marca Papi Palazuelos y le regaló al Escorpión una playera negra con un estampado de ambos rodeado de escorpiones y diamantes, con la leyenda “Los dioses se unen”.

Acto seguido, de uno de los portafolios sacó un par de papeles. “Ahora lo más importante, fírmale, güey”, dijo Palazuelos con una pluma en mano, al tiempo que le daba los documentos al enmascarado. El Escorpión Dorado aprovechó la confusión para responder con su característico humor: “¿Me vas a heredar?”.

Video: PelucheEn ElEstuche / Youtube.

“La vamos a vender juntos y vamos a ser socios, es de mi compañía”, aseguró el Diamante Negro, mientras insistía. “Fírmale, papito”.

“¿Cómo que voy a firmar, güey?”, dijo Montiel tomando los papeles. El Escorpión Dorado recordó la situación en la que Gabriel Montiel, mejor conocido como “Werevertumorro”, firmó un par de hojas en blanco y se despidió de su canal en 2018.

El Diamante Negro exclamó: “Ahora sí, como este güey ya se chingó, ya firmó, ahora sí hijo de la chingada, soy dueño hasta del pinche programa”, sin embargo el youtuber aclaró en su video de La Lata que sólo fingió estampar su rúbrica en los papeles.

