Selena Gomez y el increíble cambio de look al que se sometió durante ocho horas

Selena Gomez tiene actualmente 28 años (IG: @selenagomez)

Este 23 de abril la cantante Selena Gomez compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde mostró que había decolorado su cabello para teñirlo de rubio, la publicación original la realizó desde la cuenta Rare Beauty, nombre de su marca donde vende cosméticos.

La publicación tiene hasta el momento más de 400,000 “Me gusta” dentro de esta red social y la caja de comentarios de la fotografía se llenó de mensajes de los fans de Selena, quienes aplaudieron este cambio y comentaron que “Blondlena” era real, haciendo una combinación entre las últimas letras de su nombre y “Blond”, una palabra en inglés que significa rubia.

En su mensaje la actriz escribió “Nuevo look” y también mencionó que debería buscar nuevo labial y sombras en su propia marca. De acuerdo con la descripción en Instagram de su cuenta, ella dona 1% de las ganancias para instituciones de salud mental.

Esta es la publicación en la que Selena Gomez compartió su cambio de look (Foto: captura de pantalla Instagram/@rarebeauty)

De acuerdo con lo que sus estilistas publicaron en su cuenta de Instagram, lograr ese tono de rubio les habría llevado 8 horas y 200 láminas de aluminio en el cabello de Selena.

A través de su cuenta de Instagram, Nikki Lee, su estilista, reveló cómo fue el proceso para lograr ese tono de rubio:

“Riawna y yo comenzamos preparando el pelo con un suero para protegerlo antes de la coloración. Luego decoloramos cada pelo de su cabeza Después de que se elevó a un amarillo pálido, le quitamos el encendedor” escribió.

Ellas son las estilistas de Selena Gomez (Foto: Instagram/nikkilee901)

De acuerdo con AP, la organización Global Citizen reunirá a Selena Gomez y Jennifer López en un concierto internacional para ayudar a los trabajadores de la salud de los países más pobres del mundo a recibir pronto vacunas contra el COVID-19.

El evento se llama VAX Live: The Concert to Reunite the World (Vacunas: el concierto para reunir al mundo) y se transmitirá el 8 de mayo a través de las cadenas televisoras ABC, CBS y FOX así como en las emisoras de radio de iHeartMedia y YouTube.

Para Hugh Evans, director general de Global Citizen, Gomez es una anfitriona ideal para enviar estos mensajes a quienes más necesitan escucharlos: “Selena Gomez es obviamente una líder increíble por derecho propio”, dijo para The Associated Press “Tiene una de las mayores cifras de seguidores en redes sociales del planeta y también es una verdadera líder entre los jóvenes y la comunidad latina”.

Jennifer Lopez cantando durante la toma de posesión de Joe Biden (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Gomez se dijo honrada al haber sido elegida para la campaña: “Este es un momento histórico para alentar a las gente de todo el mundo a tomar la vacuna de COVID-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha sido posible en el último año”.

El pasado 12 de marzo la artista de raíces mexicanas lanzó su primer disco en español, Revelación, del cual ya se han conocido dos sencillos: De una vez y Baila conmigo, en compañía del reguetonero Raw Alejandro. La cantante nacida en Texas presentó una versión extendida de siete temas, entre los cuales están Buscando amor, Vicio, Adiós y otras dos colaboraciones especiales, una con Myke Towers, Dámelo to, y otra con DJ Snake, Selfish Love.

Sin embargo, a pesar del éxito que ha tenido con su carrera musical, la intérprete dio a entender que podría terminar su carrera musical:

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio”, confesó la popular artista a la revista Vogue. En reiteradas oportunidades, admitió haberse cuestionado seguir adelante o no con la música: “He tenido momentos en los que he estado (preguntándome) como: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’”.

