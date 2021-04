Save Your Tears: la colaboración entre The Weeknd y Ariana Grande se volvió tendencia

The Weeknd y Ariana Grande estrenaron versión del sencillo "Save Your Tears" en conjunto de un video animado (Foto: Captura de pantalla YouTube-The Weeknd)

Con la publicación de su cuarto álbum de estudio, After Hours, The Weeknd se comió al mundo de la música durante 2020. Los miles de millones de reproducciones que ha alcanzado en plataformas digitales, así como el mérito de que su sencillo Blinding Ligths se convirtió en la canción más escuchada de Spotify en dicho año, son algunos ejemplos del alcance que ha tenido el trabajo del cantante.

Este impacto mediático no ha parado durante el 2021, puesto que The Weeknd protagonizó el show de medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl y recientemente sorprendió a sus fanáticos con una nueva versión del sencillo Save Your Tears en colaboración de Ariana Grande.

Junto con el estreno de este remix, llegó un video musical animado que presenta una especie de futuro distópico protagonizado por ambos artistas. En las imágenes se observa a The Weeknd tomar distintas partes robotizadas pero con un aspecto humano.

Cartel oficial de la nueva colaboración entre Ariana Grande y The Weeknd (Instagram @theweeknd)

Después, la versión animada del intérprete toda todas las piezas y las ensambla a través de un avanzado mecanismo mecánico. Este proceso finaliza con la colocación de la cabeza y los ojos que le darían un aspecto humano a esta robot, claramente inspirada en Ariana Grande.

Este álter ego caricaturizado de la cantante porta un vestido rosa, usa tacones y tiene una larga coleta. Tras aparentemente cobrar vida, acerca la mano hacia la de su creador, pero las luces se apagan antes de que se devele el inesperado final de este videoclip.

El video dirigido por el animador Jack Brown superó los 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas desde su estreno y se volvió tendencia en redes sociales: “Pienso esuchar Save Your Tears (Ariana´s Version) todo el día”, “Yo sí creo que la voz de Ariana Grande en Save Your Tears Remix le da un toque muy especial a la canción.” o “Cuidemos la tierra porque es el único lugar en donde existen las colaboraciones de Ariana Grande y The weeknd”, fueron algunas reacciones de usuarios en Twitter.

Imagen promocional de la colaboración que Ariana Grande subió a su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @arianagrande)

Save Your Tears no es el primer sencillo de After Hours que cuenta con una remix, ya que la canción In Your Eyes tuvo otra versión en conjunto de Doja Cat. Esta versión fue estrenada en mayo del año pasado y meses después llegó otra a cargo del saxofonista Kenny G. Al igual que estas. A estas colaboraciones se suma la que Abel Tesfaye, el nombre real del cantante canadiense, tuvo con Rosalía. En esa ocasión llegó para realizar una nueva versión de la canción más exitosa del artista, Blinding Lights.

Tampoco es la primera vez que Ariana Grande colabora con The Weeknd, ya que ambos realizaron en 2014 para el tema Love me harder, perteneciente al álbum de la cantante My Everything. Seis años después, los dos artistas se volvieron a unir para Off the Table, canción que forma parte del álbum Positions, también de la cantante.

El lanzamiento de este tema tuvo lugar a un mes de que The Weeknd acusara a la academia detrás de los premios Grammy de “corrupta”; además, aseguró que no volverá a presentar su música para el proceso de selección de esta competencia.

The Weeknd acusó a la academia de los premios Grammy de "Corrupta" (Foto: EFE/CJ Gunther)

Así lo expresó a través de un comunicado al diario The New York Times: “Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”. Antes de este hecho, el artista ya había expresado su postura mediante Twitter: “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes”

