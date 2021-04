“Creyó en mí cuando yo dije no”: “El Capi” Pérez aseguró que sus elogios a Ricardo Salinas Pliego son genuinos

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como “El Capi” Pérez, ignora las críticas y reiteró su lealtad hacia el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, con quien siempre estará agradecido: “Creyó en mí cuando yo dije no”.

El irreverente conductor de La Resolana ha demostrado más de una vez el aprecio que siente por uno de los empresarios más ricos de México, pero ahora resaltó que es porque le dio una oportunidad laboral a pesar de todos los pronósticos y estereotipos de la televisión mexicana.

En la nueva emisión de Pinky Promise de Karla Díaz en YouTube, el comediante nacido en Aguascalientes se sinceró sobre las críticas a su aspecto al incorporarse a las filas de la televisora del Ajusco.

“El Capi” Pérez relató que viajó a la Ciudad de México tras recibir una propuesta de trabajo de Ximena Wilkins, productora de contenidos en TV Azteca, donde ha recibido gran apoyo, a pesar de que en sus inicios en La Resolana fue criticado por su estilo e imagen alejada de lo que se había visto hasta ese entonces.

“Me considero un obrero del entretenimiento, como que si vamos a ponernos pelucas y hacer 80 personajes, chingu* a su madre los hacemos, porque la vida nos puso ahí la vida y quiero aprovechar la oportunidad”, dijo antes de abundar sobre su relación con el dueño de la empresa.

“Una vez lo puse en mis redes sociales, a Ricardo Salinas lo puse ‘con este hombre que me cambió la vida’ y me cayó una cantidad de mierda horrible, pero no era por cromarle el rifle al jefe, era porque... en verdad me cambió la vida. El creyó en mí cuando yo dije no”, añadió en su cómica participación.

A su relato añadió la ocasión en la que fue criticado por su apariencia por Álvaro Cueva: “Al ‘Capi’ Pérez nadie le hubiera dado una oportunidad a alguien, literal con estas palabras, ‘tan feo, flaco y de un origen tan humilde como el ‘Capi’ Pérez’. Y yo al principio lo tomé a mal... pero después con tiempo se me bajó el coraje de la crítica y dije ‘tiene razón’. Nadie me hubiera dado, es muy complicado que alguien me hubiera dado la oportunidad de chambear en la televisión y en Azteca me la dieron y entonces voy a partirle la madr* a quien me pongan”.

“Y por eso es mi afición por hacerle a la mamad* con tanta pasión”, concluyó su historia.

El “Capi” añadió que una de sus grandes gustos es hacer reír a las personas, por lo que no duda continuar por este camino el resto de su vida, aunque siempre resalta porque muchos de sus comentarios son inapropiados.

“Me encanta esa adrenalina. Cada que me dicen ‘no puedes hablar de esto, esto y esto’ y la producción me dice ‘te pido por favor que no hagas ningún comentario de este tema’, entonces para mí es ‘a ver, cómo chingad*s le voy a hacer para sí hacer un comentario’. Eso me gusta a mí y la televisión me lo da”, aseguró.

El evento al que hace referencia el comediante ocurrió en diciembre pasado, cuando publicó una fotografía al lado de Ricardo Salinas Pliego y el texto: “Trabajar para este señor me cambió la vida a mí y a mi familia. Pa’ que vayan y digan. Gracias @RicardoBSalinas”.

El conductor de Venga la Alegría fue uno de los presentes en la cena que ofreció el empresario para celebrar la Navidad al lado de los conductores más importantes que trabajan en la televisora del Ajusco.

Ricardo Salinas Pliego realiza cena de fin de año en plena pandemia

La realización de este evento recibió duras críticas porque se hizo a pesar de las medidas impulsadas para evitar más contagios de COVID-19 y las cuales el mismo Salinas Pliego ha descartado argumantando que “Si no es hoy, entonces ¿CUÁNDO?”.

Junto a Pérez estuvieron Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez, Mónica Castañeda, Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza, Ana María Lomelí, Horacio Villalobos, Carmen Muñoz, Brandon Peniche, Luis Roberto Alves “Zague”, entre otros.

