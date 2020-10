Ricardo Salinas Pliego ni siquiera sabe quién es el “Capi” Pérez y eso entristeció al conductor

Ricardo Salinas Pliego no supo de quién le hablaban cuando le preguntaron por el "Capi" Pérez (IG: ricardosalinas / elcapiperez)

En medio de la polémica que desató por sus declaraciones sobre COVID-19, el empresario Ricardo Salinas Pliego también dio de qué hablar por unos comentarios respecto de Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como el “Capi” Pérez.

El fundador y presidente de Grupo Salinas, que incluye a TV Azteca (donde trabaja el Capi), generó numerosas reacciones esta semana al definir su experiencia con COVID-19 “como una gripa”.

De inmediato se desataron las críticas en la red social, pero Salinas Pliego no se quedó callado y se dedicó a responder a algunos mensajes.

Lo que llamó la atención es que uno de sus seguidores le preguntó su opinión sobre el “Capi” Pérez, integrante del matutino Venga la alegría y titular de La Resolana, ambas producciones de TV Azteca.

El "Capi" Pérez es una de las figuras de "Venga la alegría" (IG: elcapiperez)

Y es que apenas un día antes se generó gran revuelo por la reacción del empresario a un contenido de Venga la alegría relacionado con el Capi.

El matutino compartió la habitual sección de “El Buzón” de Margarita de Recursos Humanos, personaje interpretado por el comediante.

Salinas Pliego reaccionó al tuit con un emoji de desagrado.

Así que por ello su seguidor aprovechó para preguntarle qué opinaba sobre el Capi y su respuesta sorprendió al propio presentador.

“¿De quién?”, respondió el empresario haciendo evidente que no lo conoce.

Pero el asunto no paró ahí, pues al saber la respuesta del dueño de TV Azteca, el Capi subió un gif donde se veía al personaje de Mr. T llorando, lo que evidenció su tristeza.

Finalmente Salinas Pliego comentó “hasta lo voy a seguir”, acompañado por un emoji de sonrisa.

Ricardo Salinas dijo no saber quién es el Capi y el presentador evidenció su tristeza

La respuesta de Salinas Pliego llamó especialmente la atención dado que el “Capi” Pérez es una de las figuras más famosas de TV Azteca, al menos en lo que a comedia se refiere.

Además de participar cada mañana en Venga la alegría, el Capi presenta los fines de semana el programa La Resolana, donde se burla de lo que ocurre en otras producciones de la televisora, como lo fue Survivor.

También ha protagonizado algunas polémicas, como la vez que en Ventaneando lo criticaron duramente por la manera en que su personaje de Margarita de Recursos Humanos trató a Laura G en un sketch.

Las críticas fueron en especial contra Dio Lluberes, el productor del matutino, por lo que la propia Laura salió en su defensa. “Qué ironía, justo salía de junta contigo @diolluberes en donde te decía lo afortunada que estaba de trabajar con un GRAN productor , que siempre busca la unidad entre todos, que siempre busca que la pasemos bien, pro paz, que nos cuida, nos protege , y que se desvive por hacer bien su trabajo”, escribió en Instagram. “Y ahora me llegan muchos mensajes en donde te acusan de generar negatividad en tu producción' DEFINITIVAMENTE no te conocen. Los que te conocemos, agradecemos todos los días tenerte a nuestro lado. Si no tienen ni idea de porqué escribo esto mañana en @vengalaalegriatva con mucho gusto aclararemos toda la confusión que se generó esta tarde ... ¡NOSOTROS SOMOS FAMILIA!”, añadió.

La primera reacción del Capi a los comentarios de "Ventaneando"

Fiel a su costumbre, el “Capi” se tomó con humor el asunto y en sus redes sociales compartió memes y divertidos comentarios.

Por ejemplo, en su cuenta de Twitter publicó una imagen de “Margarita” con rostro de preocupación y con el mensaje: “Como cuando le piden a la de Recursos Humanos que pase a Recursos Humanos”.

