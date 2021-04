Reportan que Tomás Goros fue intubado por complicaciones del COVID-19

El actor Tomás Goros, de 62 años, se encuentra hospitalizado por COVID-19 (Foto: Instagram @tomasgoros)

La salud del actor Tomás Goros se encuentra muy vulnerable tras contraer COVID-19 y es que reportaron que ya fue intubado por las complicaciones derivadas de la enfermedad.

La información fue confirmada por los presentadores de espectáculos del programa Sale el sol, quienes indicaron que el histrión de 62 años fue hospitalizado e intubado en las últimas horas.

“Ha sido hospitalizado por COVID-19. Se informó que se encuentra intubado en un hospital de la colonia Roma en la Ciudad de México y por ahora la familia ha decidido no dar más información al respecto, están esperando que su salud mejore con el paso de los días, y nosotros también”, dijo Joanna Vega Biestro al comunicar la triste noticia.

Ante esta situación, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante le desearon pronta recuperación y externaron sus preocupaciones ante el peligroso coronavirus.

Video: Imagen Entretenimiento / Youtube.

“Dios quiera que la libre, Dios quiera que se recupere”, dijo consternado el periosta y titular de De primera mano.

“Es muy sano. Siempre me lo encuentro haciendo ejercicio, corriendo, cuida su alimentación, es un hombre muy cuidadoso con su salud. Por eso yo primero Dios pienso que sí va a salir adelante”, relató Alvarado en la cápsula de esta mañana.

Infante insistió que las condiciones de vida no son determinantes ante el COVID-19: “Es que finalmente uno nunca sabe cómo te va a pegar este maldito bicho, porque hay gente muy sana que los aniquila y gente ni siquiera se dan cuenta que lo tuvieron”.

“Pero hay historias de éxito, de personas que han salido adelante a pesar de ser intubados, en este foro tenemos varios ejemplos”, añadió esperanzada Vega Biestro.

El actor fue internado el pasado martes y fue el reportero Víctor Hugo Sánchez quien lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

Tomás Goros el pasado 10 de marzo en Mimí contigo al lado de Carmen Muñoz y Horacio Villalobos (Captura: YouTube Tv Azteca)

“Estoy en posibilidad de confirmar que el actor Tomás Goros fue internado por Covid. Ojalá se recupere y salga avante”, escribió en su red social.

El histrión, reconocido por sus participaciones en varios proyectos de TV Azteca y Telemundo, como Lo que callamos las mujeres, Mientras haya vida y El Señor de los Cielos, asistió hace unos días al programa de Mimí Contigo, donde se registró un brote de COVID-19.

No hay que olvidar que hace no mucho, cuando esta producción de Tv Azteca se encontraba en su semana de estreno, tuvieron como invitados especiales a Alejandra y Enrique Guzmán. Sin embargo, no pasaron ni dos días cuando Mimí, la conductora, informó que había dado positivo como portadora del virus. Poco tiempo después se sabría que “La Reina del Rock” también fue contagiada.

A pesar de esto, la visita de Goros ocurrió bajo la conducción de Carmen Muñoz. En esa visita se habló de la sexualidad para personas mayores de 60 años, el actor mostraba un gran estado de salud y compartió un poco sobre cómo puede sobrellevar su vida íntima en pareja a pesar de ya no ser tan joven. También aprovechó el espacio para darle algunos consejos a la audiencia para tener una rutina activa con sus parejas.

Lo úlitmo que se sabe de Tomás Goros es que se encontraba en Veracruz, en la grabación de una película de comedia. La producción se llama La traición del chiquito y habían comenzado a trabajar desde finales de marzo.

(Foto: tomasgoros / Instagram)

En este proyecto Tomás iba a incursionar no sólo como actor al lado de Jessica Segura, sino que también estuvo a cargo de la creación del guion. Era un intento del histrión para demostrar que no sólo podía hacer papeles de villano, sino que también podía probar suerte en el género de la comedia.

SEGUIR LEYENDO: