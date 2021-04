“Es una descarada”: Javier Ceriani criticó a Ninel Conde por el caso Larry Ramos y la comparó con Emma Coronel

Javier Ceriani, periodista de Chisme No Like, destapó las acusaciones contra Larry Ramos, esposo de Ninel (Foto: Instagram / @ninelconde @javierceriani)

Ninel Conde confirmó a través de un comunicado de prensa que se deslinda de los negocios y los delitos por los cuales fue arrestado su esposo, Larry Ramos, el pasado 16 de abril, pero el periodista de medios Javier Ceriani asegura que la cantante podría estar afrontando cargos si es que fue cómplice.

En entrevista con Infobae México, Javier Ceriani, periodista que destapó los fraudes de Ramos, expresó que la intérprete de Bombón asesino podría estar atravesando la misma experiencia que su pareja por conocer los negocios fraudulentos y no dar aviso a las autoridades ni colaborar con las investigaciones, pues su fama de “rompe leyes” anteriormente ya la ha metido en varias polémicas.

Ceriani sostuvo que Conde “es una descarada, subestima a la humanidad, piensa que todos somos unos tontos” pues él piensa que la cantante no teme a las autoridades porque cree que tiene impunidad asegurada, además de que no pretende separarse de su pareja, a pesar de su situación, hasta lograr obtener la mayor cantidad de dinero posible de él.

Ninel Conde afirma que no se relacionó con los negocios de su esposo, Larry Ramos, y espera que todo se resuelva de la mejor forma (Foto: Instagram / @ninelconde)

“Es una rompe leyes, no le importa, cree que tiene impunidad, no le importa estar llevándose al mundo por delante. No se da cuenta de que se lleva a las personas, que atropella con su forma de operar. Es una persona que no le importa nada, es una persona que no piensa pedir disculpas a las víctimas”, dijo el titular de Chisme No Like, programa de YouTube.

Ayer se dio a conocer que el FBI detuvo a Larry Ramos, acusado de cometer fraudes a cerca de 200 personas, de las cuales sólo unas pocas denunciaron, obteniendo hasta USD 22 millones. Por la noche se reportó que el empresario ya se encontraba libre bajo fianza con cargos en espera de juicio.

Ante esta situación, Ninel Conde lanzó un comunicado en el que aseveró que la relación entre Ramos y ella no iba más allá de lo sentimental, por lo cual no se pronunciará más al respecto, pues es un tema del cual no le concierne a ella hablar y prefiere que no se ligue a ella a la situación de su pareja.

Ninel Conde se deslinda de las acusaciones por las cuales fue detenido Larry Ramos, su esposo (Foto: Twitter / @ventaneando)

Chisme No Like hace un mes expuso que el “Bombón Asesino” habría utilizado cuentas de terceros para poder pasar el dinero que su esposo había obtenido a través de sus negocios fraudulentos, para que éste estuviera protegido ante las acusaciones que se le hacían y que Ramos pudiera huir con él.

“Si ella estuvo metida, si ella sabía lo que estaba haciendo Larry, si usó la cuenta de otra persona para meter dinero, si ve cosas y no las dice, eso es ser cómplice, y aquí y en China eso es un delito. Ahí está Gloria Trevi, Emma Coronel, que fueron encarceladas por lo que sus parejas hicieron”, declaró Ceriani.

Conde habría aceptado que su esposo, Larry Ramos, transfiriera a dos de las cuentas cuentas bancarias mexicanas de la cantante un millón de dólares en cada una, además de contactar a la contadora Iris Mercado para transferir el supuesto dinero de las víctimas a su cuenta bancaria a cambio de obtener una paga de 3 mil pesos.

En entrevista con Shanik Berman, Ceriani expuso que, de hecho, “Larry y Ninel no son una pareja en este momento, son una sociedad que tiene que salirse de problemas legales graves, donde ella no lo va a soltar sin quedarse sin dinero”.

Javier Ceriani asegura que a Ninel Conde no le importa romper las leyes con tal de obtener lo que quiere (Foto: Instagram / @chismeenvivo)

Javier Ceriani también afirmó que Larry Ramos le pagó una cena a Gustavo Adolfo Infante con la cual este habría aceptado “seguirle el juego a Ninel, lavándole la imagen a Larry”, pues el presentador aseguraba que el empresario no había cometido ningún fraude y era un buen ciudadano estadounidense.

No sería la primera vez que se le acusa a la cantante de participar en un fraude y encubrirlo porque su pareja lo cometió. En 2016 se acusó a Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde y padre de su hijo, de haber cometido fraude.

En 2017 los abogados de las víctimas revelaron para el programa Despierta América que también acusaban a la cantante del delito, por haber sido copartícipe y encubrir a su pareja, pero también declararon que el que se le imputaran cargos “dependería ya de las investigaciones que se hicieran y el criterio del juzgador”.

