Carolyn Adams, nuera de AMLO, pide hacer conciencia sobre el cáncer infantil

Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión expresó en su cuenta de Instagram que se debe hacer conciencia del cáncer infantil y que se le debe encontrar un pronta cura a la enfermedad. Sin embargo, ejemplificó con el caso de la hija del exjugador de futbol, Ashley Cain.

En Instagram, Adams pidió plegarías para la hija del atleta, Azaylia, quien continua con una desgarradora batalla contra la leucemia. El exfutbolista del Leicestershire, de 30 años, reveló a su optimismo en una publicación de la misma red social.

“Esto parte mi corazón, es tiempo de que encontremos una cura al cáncer. Ningún niño debería pasar por estoy ningún padre debería llevarse a su hijo a casa, desesperanzado, y solo verlos hasta morir”, escribió la esposa de José Ramón López Beltrán en una historia, aunque esta la compartió en inglés.

Carolyn Adams historia en Instagram

“Padre, toma a Azayla Diamond en tus cuidadosos brazos llénala con tus manos dadoras de vida, eres el doctor de doctores, pon tus manos sanadoras en sus lugares heridos. eres el único que puede hacer un milagro ahora”, abundó la esposa de López Beltrán en su mensaje.

Por otro lado, Ashley y su novia Safiyya Vorajee se llevaron a su pequeña a casa desde el hospital después de que los médicos les dijeran que no quedaban más opciones para tratar su enfermedad en terapia intensiva, ello lo explicaron en Instagram.

A pesar de que los doctores solo dieron ocho meses de vida para la menor, que tiene leucemia, podría tener solo unos días de vida según las valoraciones médicas. La estrella de Ex On The Beach dijo que la familia “no cuenta los días”.

Ashley Cain

Escribió en Instagram: “Tuvimos otro día muy difícil hoy. Para ser honesto, cada día es un día muy duro. No sacamos a Azaylia de nuestra vista ni por un segundo en este momento, ocupándonos de todas sus necesidades. Hoy fue la primera vez en días que pudo abrir los ojos.

“La hinchazón y la sangre en sus lágrimas le causan dolor y las obliga a pegarse y cerrarse. Pero con incansable cuidado e improvisación hemos logrado ayudarla a ver el mundo de nuevo. A pesar de que no tiene mucha energía, le encantaba ver su entorno hoy y tuvo un momento de juego muy encantador.

“Incluso conseguimos una sonrisa, que valía más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Como padre, es lo más difícil del mundo ver a su hijo así, en casa con el doloroso e inevitable destino pendiente”, escribió el atleta en sus redes sociales.

Carolyn Adams

En tanto, Adams ha estado inmersa en una serie de polémicas que tienen que ver con redes sociales, porque en Instagram, principalmente, comparte la vida de estilosa que lleva con el hijo del presidente mexicano. Incluso, recientemente compartió imágenes de unas vacaciones en Aspen que compartió con su familia por el cumpleaños con José Ramón López Beltrán.

A finales de marzo fue tendencia esta noticia. En las imágenes que compartió se les puede ver abrigados y escribiendo mensaje de amor sobre nieve. Incluso estos salieron a esquiar y fueron criticados duramente en redes sociales por estos post.

Internautas los acusaron de usar dinero de recursos públicos para financiar sus días de esparcimiento. En Twitter calificaron a López Beltrán como “nini” que vive del erario público. No obstante, se sabe que ha tenido ciertos cargos, principalmente en el partido político Morena (el cual se encuentra en el poder actualmente y del que forma parte el presidente).}

Carolyne Adams aprovecha vacaciones con hijo de AMLO

“Feliz cumpleaños a mi amorsote. Qué dios te colme de felicidad y haga todos tus sueños realidad. Que sigas siendo un ser maravilloso, bondadoso, noble y papá que eres ¡Gracias por tanto, bebé! ¡Te amamos!”, fue lo que escribió Carolyn Adams en su cuenta de Instagram, en una de sus historias. En esta se les puede observar abrazados y con chamarras tipo cazadoras, las cuales se usan para abrigarse mejor, especialmente contra las temperaturas más bajas.

