“Te voy a fracturar el brazo”: Crystal narró los abusos que sufrió por parte de Sergio Andrade

La cantante y deportista Crystal relató que sufrió abuso físico, pero sobre todo psicológico, por parte de su ex pareja Sergio Andrade, quien también fue su mánager antes de protagonizar junto a Gloria Trevi la polémica por las acusaciones de abuso a menores que lo llevó a prisión.

Gaudelia Díaz Romero, mejor conocida como Crystal, compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda -para su canal de YouTube- que pasó sus peores días de su carrera artística junto a Sergio Andrade, quien fungía como su director, juez, productor y representante.

Crystal relató que vivió con Andrade durante tres años, en los cuales pudo disfrutar su noviazgo felizmente, pero también sufrió muchas amenazas y castigos cuando se trataba de su carrera artística. La cantante recordó uno de sus peores experiencias, la cual sucedió cuando tuvo que presentarse en un festival de Japón.

“Recuerdo que si me equivocaba él me decía ‘¿sabes qué, Crystal? te voy a fracturar el brazo. Si no te aprendes la canción, te voy a fracturar el brazo para que vayas enyesada y, por lo menos, tengamos el pretexto de por qué no estás tocando el piano’”.

Crystal tuvo un noviazgo por tres a;os con Sergio Andrade Foto: YouTube / Mara Patricia Castaneda

Agregó que normalmente cuando grababan, el también cantante solía gritarle, regañarla y hacer comentarios que hicieron que su autoestima bajara, pues la criticaba por su apariencia, por su cuerpo, forma de cantar o de vestir. “Era regañar, era gritar, era ‘qué feo respiras’, ‘qué fea eres’, ‘qué fea te vez’, ‘tu cara no tiene expresión’. Entonces mi autoestima ya estaba en el suelo”.

Las agresiones que sufrió de su pareja se elevaron a nivel físico cuando ensayaban y Crystal se equivocaba al tocar el piano, pues Sergio Andrade, estando siempre a su lado juzgando su trabajo, le dejaba caer la tapa del piano sobre sus manos a forma de castigo.

Crystal defiende que su relación duró tres años debido a que ella era joven e ingenua, pues pensaba que esa era la forma en que debía ser tratada. “Tú piensas que ese trato del productor es normal, piensas que un productor siempre tratará así a su artista”.

La intérprete de Parece dijo que en realidad sentía miedo por su pareja y “temblaba”, pues lo peor para ella siempre fue el maltrato psicológico al que él la sometía, agregó que incluso aprovechaba que es invidente para criticar su talento. Gaudelia confesó que el cantante le negaba muchas cosas como salir de su habitación cuando estaban en un hotel, ensayar en algún lugar en donde el no pudiera verla y obligarla a seguir un horario.

Crystal confeso que sufrió agresiones por parte de Sergio Andrade (Foto: Instagram / @crystalcantante)

Decidió terminar su relación cuando se dio cuenta de que los tratos de su pareja hacia a ella no eran normales, además de que Andrade comenzó a serle infiel. Principalmente recibió ayuda de Juan Gabriel, a quien le confesó los abusos de su pareja.

Su cercana amistad al intérprete de Abrázame muy fuerte le ayudó a comenzar a separarse de Sergio Andrade, pues comenzó a pasar tiempo con su nuevo amigo y éste le ofreció apoyo psicológico incondicional.

En 1998 Sergio Andrade, que en su momento era conocido por ser uno de los más exitosos cazatalentos en el ámbito musical, fue acusado por aprovecharse de la fama de Gloria Trevi, a quien también representaba, para reclutar adolescentes y abusar de ellas sexualmente. A pesar de que hay gente que apoya que Andrade es inocente, Crystal asegura que él es culpable de todos los delitos que se le imputaron.

